Informacje o cenie CLONES (CLONES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00019391 $ 0.00019391 $ 0.00019391 Minimum 24h $ 0.00020703 $ 0.00020703 $ 0.00020703 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00019391$ 0.00019391 $ 0.00019391 Maksimum 24h $ 0.00020703$ 0.00020703 $ 0.00020703 Historyczne maksimum $ 0.00472169$ 0.00472169 $ 0.00472169 Najniższa cena $ 0.00018321$ 0.00018321 $ 0.00018321 Zmiana ceny (1H) +1.40% Zmiana ceny (1D) +2.98% Zmiana ceny (7D) -21.88% Zmiana ceny (7D) -21.88%

Aktualna cena CLONES (CLONES) wynosi $0.0002042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLONES wahał się między $ 0.00019391 a $ 0.00020703, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLONES w historii to $ 0.00472169, a najniższy to $ 0.00018321.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLONES zmieniły się o +1.40% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -21.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CLONES (CLONES)

Kapitalizacja rynkowa $ 199.10K$ 199.10K $ 199.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 204.20K$ 204.20K $ 204.20K Podaż w obiegu 975.00M 975.00M 975.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CLONES wynosi $ 199.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLONES w obiegu wynosi 975.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 204.20K.