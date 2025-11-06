GiełdaDEX+
Aktualna cena CLONES to 0.0002042 USD. Śledź aktualizacje cen CLONES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLONES łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLONES

Informacje o cenie CLONES

Czym jest CLONES

Biała księga CLONES

Oficjalna strona internetowa CLONES

Tokenomika CLONES

Prognoza cen CLONES

Cena CLONES (CLONES)

Aktualna cena 1 CLONES do USD:

$0.0002042
+2.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
CLONES (CLONES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:37 (UTC+8)

Informacje o cenie CLONES (CLONES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00019391
Minimum 24h
$ 0.00020703
Maksimum 24h

$ 0.00019391
$ 0.00020703
$ 0.00472169
$ 0.00018321
+1.40%

+2.98%

-21.88%

-21.88%

Aktualna cena CLONES (CLONES) wynosi $0.0002042. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLONES wahał się między $ 0.00019391 a $ 0.00020703, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLONES w historii to $ 0.00472169, a najniższy to $ 0.00018321.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLONES zmieniły się o +1.40% w ciągu ostatniej godziny, o +2.98% w ciągu 24 godzin i o -21.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CLONES (CLONES)

$ 199.10K
--
$ 204.20K
975.00M
1,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa CLONES wynosi $ 199.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLONES w obiegu wynosi 975.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 204.20K.

Historia ceny CLONES (CLONES) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CLONES do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CLONES do USD wyniosła $ -0.0001233411.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CLONES do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CLONES do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.98%
30 Dni$ -0.0001233411-60.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CLONES (CLONES)

World’s 1st Decentralized AI Training Platform where YOU create, own & trade the IP.

Anything a human can do on a desktop can be captured as training data, tokenized & traded, enabling true liquid ownership of AI datasets powering computer-use agents.

For the first time, you hold the tools to create value in the data economy, fueling the leap from thinking AI agents to doing AI agents—where you create the data they need to perform.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny CLONES (w USD)

Jaka będzie wartość CLONES (CLONES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CLONES (CLONES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CLONES.

Sprawdź teraz prognozę ceny CLONES!

CLONES na lokalne waluty

Tokenomika CLONES (CLONES)

Zrozumienie tokenomiki CLONES (CLONES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLONESjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CLONES (CLONES)

Jaka jest dziś wartość CLONES (CLONES)?
Aktualna cena CLONES w USD wynosi 0.0002042USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLONES do USD?
Aktualna cena CLONES w USD wynosi $ 0.0002042. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CLONES?
Kapitalizacja rynkowa dla CLONES wynosi $ 199.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLONES w obiegu?
W obiegu CLONES znajduje się 975.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLONES?
CLONES osiąga ATH w wysokości 0.00472169 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLONES?
CLONES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00018321 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLONES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLONES wynosi -- USD.
Czy w tym roku CLONES pójdzie wyżej?
CLONES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLONES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe CLONES (CLONES)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

