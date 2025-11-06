GiełdaDEX+
Aktualna cena CLANS to 0.00003782 USD. Śledź aktualizacje cen CLANS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLANS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CLANS to 0.00003782 USD. Śledź aktualizacje cen CLANS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CLANS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CLANS

Informacje o cenie CLANS

Czym jest CLANS

Biała księga CLANS

Oficjalna strona internetowa CLANS

Tokenomika CLANS

Prognoza cen CLANS

Cena CLANS (CLANS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CLANS do USD:

--
----
-3.40%1D
USD
CLANS (CLANS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:15 (UTC+8)

Informacje o cenie CLANS (CLANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00003775
Minimum 24h
$ 0.00003932
Maksimum 24h

$ 0.00003775
$ 0.00003932
$ 0.00193529
$ 0.00003775
+0.01%

-3.47%

-68.27%

-68.27%

Aktualna cena CLANS (CLANS) wynosi $0.00003782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLANS wahał się między $ 0.00003775 a $ 0.00003932, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLANS w historii to $ 0.00193529, a najniższy to $ 0.00003775.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLANS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -3.47% w ciągu 24 godzin i o -68.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CLANS (CLANS)

$ 37.82K
--
$ 37.82K
999.98M
999,984,641.0157864
Obecna kapitalizacja rynkowa CLANS wynosi $ 37.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLANS w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999984641.0157864. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.82K.

Historia ceny CLANS (CLANS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CLANS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CLANS do USD wyniosła $ -0.0000367773.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CLANS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CLANS do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.47%
30 Dni$ -0.0000367773-97.24%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest CLANS (CLANS)

$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny CLANS (w USD)

Jaka będzie wartość CLANS (CLANS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CLANS (CLANS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CLANS.

Sprawdź teraz prognozę ceny CLANS!

CLANS na lokalne waluty

Tokenomika CLANS (CLANS)

Zrozumienie tokenomiki CLANS (CLANS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CLANSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CLANS (CLANS)

Jaka jest dziś wartość CLANS (CLANS)?
Aktualna cena CLANS w USD wynosi 0.00003782USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CLANS do USD?
Aktualna cena CLANS w USD wynosi $ 0.00003782. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CLANS?
Kapitalizacja rynkowa dla CLANS wynosi $ 37.82K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CLANS w obiegu?
W obiegu CLANS znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CLANS?
CLANS osiąga ATH w wysokości 0.00193529 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CLANS?
CLANS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003775 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CLANS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CLANS wynosi -- USD.
Czy w tym roku CLANS pójdzie wyżej?
CLANS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CLANS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:13:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CLANS (CLANS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

