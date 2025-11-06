Informacje o cenie CLANS (CLANS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003775 $ 0.00003775 $ 0.00003775 Minimum 24h $ 0.00003932 $ 0.00003932 $ 0.00003932 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003775$ 0.00003775 $ 0.00003775 Maksimum 24h $ 0.00003932$ 0.00003932 $ 0.00003932 Historyczne maksimum $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Najniższa cena $ 0.00003775$ 0.00003775 $ 0.00003775 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) -3.47% Zmiana ceny (7D) -68.27% Zmiana ceny (7D) -68.27%

Aktualna cena CLANS (CLANS) wynosi $0.00003782. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CLANS wahał się między $ 0.00003775 a $ 0.00003932, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CLANS w historii to $ 0.00193529, a najniższy to $ 0.00003775.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CLANS zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -3.47% w ciągu 24 godzin i o -68.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CLANS (CLANS)

Kapitalizacja rynkowa $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 37.82K$ 37.82K $ 37.82K Podaż w obiegu 999.98M 999.98M 999.98M Całkowita podaż 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864 999,984,641.0157864

Obecna kapitalizacja rynkowa CLANS wynosi $ 37.82K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CLANS w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999984641.0157864. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 37.82K.