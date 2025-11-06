Informacje o cenie Charged Particles (IONX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00101555 $ 0.00101555 $ 0.00101555 Minimum 24h $ 0.00102837 $ 0.00102837 $ 0.00102837 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00101555$ 0.00101555 $ 0.00101555 Maksimum 24h $ 0.00102837$ 0.00102837 $ 0.00102837 Historyczne maksimum $ 2.75$ 2.75 $ 2.75 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.03% Zmiana ceny (1D) +0.56% Zmiana ceny (7D) -14.48% Zmiana ceny (7D) -14.48%

Aktualna cena Charged Particles (IONX) wynosi $0.00102527. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IONX wahał się między $ 0.00101555 a $ 0.00102837, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IONX w historii to $ 2.75, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IONX zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.56% w ciągu 24 godzin i o -14.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Charged Particles (IONX)

Kapitalizacja rynkowa $ 81.88K$ 81.88K $ 81.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 102.51K$ 102.51K $ 102.51K Podaż w obiegu 79.88M 79.88M 79.88M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Charged Particles wynosi $ 81.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IONX w obiegu wynosi 79.88M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.51K.