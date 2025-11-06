GiełdaDEX+
Aktualna cena Charged Particles to 0.00102527 USD. Śledź aktualizacje cen IONX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IONX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IONX

Informacje o cenie IONX

Czym jest IONX

Oficjalna strona internetowa IONX

Tokenomika IONX

Prognoza cen IONX

Cena Charged Particles (IONX)

Aktualna cena 1 IONX do USD:

$0.00102527
+0.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Charged Particles (IONX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Charged Particles (IONX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00101555
Minimum 24h
$ 0.00102837
Maksimum 24h

$ 0.00101555
$ 0.00102837
$ 2.75
$ 0
+0.03%

+0.56%

-14.48%

-14.48%

Aktualna cena Charged Particles (IONX) wynosi $0.00102527. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IONX wahał się między $ 0.00101555 a $ 0.00102837, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IONX w historii to $ 2.75, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IONX zmieniły się o +0.03% w ciągu ostatniej godziny, o +0.56% w ciągu 24 godzin i o -14.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Charged Particles (IONX)

$ 81.88K
--
$ 102.51K
79.88M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Charged Particles wynosi $ 81.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IONX w obiegu wynosi 79.88M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.51K.

Historia ceny Charged Particles (IONX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Charged Particles do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Charged Particles do USD wyniosła $ -0.0003202036.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Charged Particles do USD wyniosła $ -0.0003414882.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Charged Particles do USD wyniosła $ -0.0002899738448258547.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.56%
30 Dni$ -0.0003202036-31.23%
60 dni$ -0.0003414882-33.30%
90 dni$ -0.0002899738448258547-22.04%

Co to jest Charged Particles (IONX)

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Charged Particles (IONX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Charged Particles (w USD)

Jaka będzie wartość Charged Particles (IONX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Charged Particles (IONX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Charged Particles.

Sprawdź teraz prognozę ceny Charged Particles!

IONX na lokalne waluty

Tokenomika Charged Particles (IONX)

Zrozumienie tokenomiki Charged Particles (IONX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IONXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Charged Particles (IONX)

Jaka jest dziś wartość Charged Particles (IONX)?
Aktualna cena IONX w USD wynosi 0.00102527USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IONX do USD?
Aktualna cena IONX w USD wynosi $ 0.00102527. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Charged Particles?
Kapitalizacja rynkowa dla IONX wynosi $ 81.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IONX w obiegu?
W obiegu IONX znajduje się 79.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IONX?
IONX osiąga ATH w wysokości 2.75 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IONX?
IONX zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IONX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IONX wynosi -- USD.
Czy w tym roku IONX pójdzie wyżej?
IONX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IONX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Charged Particles (IONX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

