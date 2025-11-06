Prognoza ceny Charged Particles (IONX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Charged Particles na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IONX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Charged Particles
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Charged Particles
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:31:01 (UTC+8)

Prognoza ceny Charged Particles na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Charged Particles może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001022.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Charged Particles może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001073.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IONX na 2027 rok wyniesie $ 0.001127 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IONX na 2028 rok wyniesie $ 0.001183 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IONX w 2029 roku wyniesie $ 0.001243 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IONX w 2030 roku wyniesie $ 0.001305 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Charged Particles może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002126.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Charged Particles może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003463.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.001022
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001073
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001127
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001183
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001243
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001305
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001370
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001439
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.001511
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001586
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001665
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001749
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001836
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001928
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002024
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002126
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Charged Particles na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.001022
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.001022
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.001023
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.001026
    0.41%
Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na dziś

Przewidywana cena dla IONX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001022. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Charged Particles (IONX) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IONX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001022. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Charged Particles (IONX) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IONX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001023. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Charged Particles (IONX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IONX wynosi $0.001026. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Charged Particles

--

$ 81.70K
$ 81.70K

79.88M
79.88M

Wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto IONX ma podaż w obiegu wynoszącą 79.88M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 81.70K.

Historyczna cena Charged Particles

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Charged Particles, cena Charged Particles wynosi 0.001022USD. Podaż w obiegu Charged Particles (IONX) wynosi 79.88M IONX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $81,695.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.40%
    $ 0
    $ 0.001028
    $ 0.001015
  • 7 D
    -9.46%
    $ -0.000096
    $ 0.001470
    $ 0.001015
  • 30 Dni
    -30.45%
    $ -0.000311
    $ 0.001470
    $ 0.001015
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Charged Particles zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 0.40% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Charged Particles osiągnął maksimum na poziomie $0.001470 i minimum na poziomie $0.001015. Zanotowano zmianę ceny o -9.46%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał IONX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Charged Particles o -30.45%, co odpowiada około $-0.000311 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IONX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Charged Particles (IONX)?

Moduł predykcji ceny Charged Particles to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IONX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Charged Particles na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IONX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Charged Particles. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IONX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IONX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Charged Particles.

Dlaczego prognoaza ceny IONX jest ważna?

Prognozy cen IONX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w IONX?
Według Twoich prognoz IONX osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny IONX na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Charged Particles (IONX), przewidywana cena IONX osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 IONX w 2026 roku?
Cena 1 Charged Particles (IONX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz IONX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena IONX w 2027 roku?
Charged Particles (IONX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IONX do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa IONX w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Charged Particles (IONX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa IONX w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Charged Particles (IONX) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 IONX w 2030 roku?
Cena 1 Charged Particles (IONX) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz IONX wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny IONX na 2040 rok?
Charged Particles (IONX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IONX do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.