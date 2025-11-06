Informacje o cenie Chadrizard ($ZARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.56% Zmiana ceny (1D) +6.34% Zmiana ceny (7D) -33.87% Zmiana ceny (7D) -33.87%

Aktualna cena Chadrizard ($ZARD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $ZARD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $ZARD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $ZARD zmieniły się o +1.56% w ciągu ostatniej godziny, o +6.34% w ciągu 24 godzin i o -33.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chadrizard ($ZARD)

Kapitalizacja rynkowa $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 96.08K$ 96.08K $ 96.08K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chadrizard wynosi $ 96.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $ZARD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.08K.