Aktualna cena Chadrizard to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $ZARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $ZARD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Chadrizard to 0 USD. Śledź aktualizacje cen $ZARD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe $ZARD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o $ZARD

Informacje o cenie $ZARD

Czym jest $ZARD

Oficjalna strona internetowa $ZARD

Tokenomika $ZARD

Prognoza cen $ZARD

Cena Chadrizard ($ZARD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 $ZARD do USD:

--
----
+6.20%1D
mexc
USD
Chadrizard ($ZARD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Chadrizard ($ZARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.56%

+6.34%

-33.87%

-33.87%

Aktualna cena Chadrizard ($ZARD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs $ZARD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs $ZARD w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki $ZARD zmieniły się o +1.56% w ciągu ostatniej godziny, o +6.34% w ciągu 24 godzin i o -33.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Chadrizard ($ZARD)

$ 96.08K
$ 96.08K$ 96.08K

--
----

$ 96.08K
$ 96.08K$ 96.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Chadrizard wynosi $ 96.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż $ZARD w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 96.08K.

Historia ceny Chadrizard ($ZARD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Chadrizard do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Chadrizard do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Chadrizard do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Chadrizard do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+6.34%
30 Dni$ 0-36.08%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Chadrizard ($ZARD)

Chadrizard is a meme-inspired cryptocurrency project created to combine the cultural energy of meme coins with a foundation of transparency and reliability. The project’s purpose is to provide a community-driven token that can be traded and held without concerns of hidden risks or unexpected rug pulls. Chadrizard’s main function is to stand as a recognizable and trustworthy symbol in the meme coin space, giving holders confidence that the project has been developed with clear intentions and sustainable practices.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Chadrizard ($ZARD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Chadrizard (w USD)

Jaka będzie wartość Chadrizard ($ZARD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Chadrizard ($ZARD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Chadrizard.

Sprawdź teraz prognozę ceny Chadrizard!

$ZARD na lokalne waluty

Tokenomika Chadrizard ($ZARD)

Zrozumienie tokenomiki Chadrizard ($ZARD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena $ZARDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Chadrizard ($ZARD)

Jaka jest dziś wartość Chadrizard ($ZARD)?
Aktualna cena $ZARD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena $ZARD do USD?
Aktualna cena $ZARD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Chadrizard?
Kapitalizacja rynkowa dla $ZARD wynosi $ 96.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż $ZARD w obiegu?
W obiegu $ZARD znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) $ZARD?
$ZARD osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla $ZARD?
$ZARD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu $ZARD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla $ZARD wynosi -- USD.
Czy w tym roku $ZARD pójdzie wyżej?
$ZARD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny $ZARD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:00:03 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

