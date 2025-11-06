Informacje o cenie Cel AI (SN127) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 Minimum 24h $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Maksimum 24h $ 2.38$ 2.38 $ 2.38 Historyczne maksimum $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 Najniższa cena $ 0.385811$ 0.385811 $ 0.385811 Zmiana ceny (1H) +1.93% Zmiana ceny (1D) +10.27% Zmiana ceny (7D) +13.13% Zmiana ceny (7D) +13.13%

Aktualna cena Cel AI (SN127) wynosi $2.17. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN127 wahał się między $ 1.86 a $ 2.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN127 w historii to $ 3.29, a najniższy to $ 0.385811.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN127 zmieniły się o +1.93% w ciągu ostatniej godziny, o +10.27% w ciągu 24 godzin i o +13.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cel AI (SN127)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Podaż w obiegu 1.28M 1.28M 1.28M Całkowita podaż 1,276,725.838641489 1,276,725.838641489 1,276,725.838641489

Obecna kapitalizacja rynkowa Cel AI wynosi $ 2.76M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN127 w obiegu wynosi 1.28M, przy całkowitej podaży 1276725.838641489. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.76M.