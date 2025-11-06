Informacje o cenie CATS (CATS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.09% Zmiana ceny (1D) +2.25% Zmiana ceny (7D) -28.33% Zmiana ceny (7D) -28.33%

Aktualna cena CATS (CATS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CATS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CATS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CATS zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +2.25% w ciągu 24 godzin i o -28.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CATS (CATS)

Kapitalizacja rynkowa $ 343.43K$ 343.43K $ 343.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 343.43K$ 343.43K $ 343.43K Podaż w obiegu 600.00B 600.00B 600.00B Całkowita podaż 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CATS wynosi $ 343.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CATS w obiegu wynosi 600.00B, przy całkowitej podaży 600000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 343.43K.