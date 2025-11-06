Cena Catheon Gaming (CATHEON)
-1.71%
-1.43%
+15.36%
+15.36%
Aktualna cena Catheon Gaming (CATHEON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CATHEON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CATHEON w historii to $ 0.0200027, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki CATHEON zmieniły się o -1.71% w ciągu ostatniej godziny, o -1.43% w ciągu 24 godzin i o +15.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Catheon Gaming wynosi $ 55.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CATHEON w obiegu wynosi 1.60B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 344.94K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Catheon Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Catheon Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Catheon Gaming do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Catheon Gaming do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-1.43%
|30 Dni
|$ 0
|-59.26%
|60 dni
|$ 0
|-73.29%
|90 dni
|$ 0
|--
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej.
