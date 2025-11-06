Informacje o cenie Catheon Gaming (CATHEON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -1.71% Zmiana ceny (1D) -1.43% Zmiana ceny (7D) +15.36% Zmiana ceny (7D) +15.36%

Aktualna cena Catheon Gaming (CATHEON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CATHEON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CATHEON w historii to $ 0.0200027, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CATHEON zmieniły się o -1.71% w ciągu ostatniej godziny, o -1.43% w ciągu 24 godzin i o +15.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Catheon Gaming (CATHEON)

Kapitalizacja rynkowa $ 55.20K$ 55.20K $ 55.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 344.94K$ 344.94K $ 344.94K Podaż w obiegu 1.60B 1.60B 1.60B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Catheon Gaming wynosi $ 55.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CATHEON w obiegu wynosi 1.60B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 344.94K.