Informacje o cenie Captain Kuma (KUMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00562894 $ 0.00562894 $ 0.00562894 Minimum 24h $ 0.00624145 $ 0.00624145 $ 0.00624145 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00562894$ 0.00562894 $ 0.00562894 Maksimum 24h $ 0.00624145$ 0.00624145 $ 0.00624145 Historyczne maksimum $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 Najniższa cena $ 0.0054502$ 0.0054502 $ 0.0054502 Zmiana ceny (1H) +1.00% Zmiana ceny (1D) +6.81% Zmiana ceny (7D) -14.13% Zmiana ceny (7D) -14.13%

Aktualna cena Captain Kuma (KUMA) wynosi $0.00607021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KUMA wahał się między $ 0.00562894 a $ 0.00624145, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KUMA w historii to $ 0.01017393, a najniższy to $ 0.0054502.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KUMA zmieniły się o +1.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.81% w ciągu 24 godzin i o -14.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Captain Kuma (KUMA)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Podaż w obiegu 899.99M 899.99M 899.99M Całkowita podaż 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

Obecna kapitalizacja rynkowa Captain Kuma wynosi $ 5.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KUMA w obiegu wynosi 899.99M, przy całkowitej podaży 899994369.2753474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.46M.