Aktualna cena Captain Kuma to 0.00607021 USD. Śledź aktualizacje cen KUMA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KUMA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KUMA

Informacje o cenie KUMA

Czym jest KUMA

Oficjalna strona internetowa KUMA

Tokenomika KUMA

Prognoza cen KUMA

Cena Captain Kuma (KUMA)

Aktualna cena 1 KUMA do USD:

$0.00606923
+6.50%1D
USD
Captain Kuma (KUMA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:11:37 (UTC+8)

Informacje o cenie Captain Kuma (KUMA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00562894
Minimum 24h
$ 0.00624145
Maksimum 24h

$ 0.00562894
$ 0.00624145
$ 0.01017393
$ 0.0054502
+1.00%

+6.81%

-14.13%

-14.13%

Aktualna cena Captain Kuma (KUMA) wynosi $0.00607021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KUMA wahał się między $ 0.00562894 a $ 0.00624145, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KUMA w historii to $ 0.01017393, a najniższy to $ 0.0054502.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KUMA zmieniły się o +1.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.81% w ciągu 24 godzin i o -14.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Captain Kuma (KUMA)

$ 5.46M
--
$ 5.46M
899.99M
899,994,369.2753474
Obecna kapitalizacja rynkowa Captain Kuma wynosi $ 5.46M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KUMA w obiegu wynosi 899.99M, przy całkowitej podaży 899994369.2753474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.46M.

Historia ceny Captain Kuma (KUMA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Captain Kuma do USD wyniosła $ +0.00038719.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Captain Kuma do USD wyniosła $ -0.0021161935.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Captain Kuma do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Captain Kuma do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00038719+6.81%
30 Dni$ -0.0021161935-34.86%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Captain Kuma (KUMA)

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

Zasoby dla Captain Kuma (KUMA)

Prognoza ceny Captain Kuma (w USD)

Jaka będzie wartość Captain Kuma (KUMA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Captain Kuma (KUMA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Captain Kuma.

Sprawdź teraz prognozę ceny Captain Kuma!

KUMA na lokalne waluty

Tokenomika Captain Kuma (KUMA)

Zrozumienie tokenomiki Captain Kuma (KUMA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KUMAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Captain Kuma (KUMA)

Jaka jest dziś wartość Captain Kuma (KUMA)?
Aktualna cena KUMA w USD wynosi 0.00607021USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KUMA do USD?
Aktualna cena KUMA w USD wynosi $ 0.00607021. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Captain Kuma?
Kapitalizacja rynkowa dla KUMA wynosi $ 5.46M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KUMA w obiegu?
W obiegu KUMA znajduje się 899.99M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KUMA?
KUMA osiąga ATH w wysokości 0.01017393 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KUMA?
KUMA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0054502 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KUMA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KUMA wynosi -- USD.
Czy w tym roku KUMA pójdzie wyżej?
KUMA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KUMA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Captain Kuma (KUMA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

