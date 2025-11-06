Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Captain Kuma na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KUMA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Captain Kuma % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Captain Kuma na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Captain Kuma może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.006126. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Captain Kuma może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.006433. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KUMA na 2027 rok wyniesie $ 0.006754 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KUMA na 2028 rok wyniesie $ 0.007092 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KUMA w 2029 roku wyniesie $ 0.007447 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KUMA w 2030 roku wyniesie $ 0.007819 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Captain Kuma może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012737. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Captain Kuma może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020747. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.006126 0.00%

2026 $ 0.006433 5.00%

2027 $ 0.006754 10.25%

2028 $ 0.007092 15.76%

2029 $ 0.007447 21.55%

2030 $ 0.007819 27.63%

2031 $ 0.008210 34.01%

2032 $ 0.008621 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.009052 47.75%

2034 $ 0.009504 55.13%

2035 $ 0.009980 62.89%

2036 $ 0.010479 71.03%

2037 $ 0.011003 79.59%

2038 $ 0.011553 88.56%

2039 $ 0.012130 97.99%

2040 $ 0.012737 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Captain Kuma na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.006126 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.006127 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.006132 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.006152 0.41% Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na dziś Przewidywana cena dla KUMA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.006126 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Captain Kuma (KUMA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KUMA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.006127 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Captain Kuma (KUMA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KUMA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.006132 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Captain Kuma (KUMA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KUMA wynosi $0.006152 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Captain Kuma Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 5.51M$ 5.51M $ 5.51M Podaż w obiegu 899.99M 899.99M 899.99M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KUMA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto KUMA ma podaż w obiegu wynoszącą 899.99M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.51M. Zobacz na żywo cenę KUMA

Historyczna cena Captain Kuma Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Captain Kuma, cena Captain Kuma wynosi 0.006126USD. Podaż w obiegu Captain Kuma (KUMA) wynosi 899.99M KUMA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5,513,684 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 7.12% $ 0.000407 $ 0.006241 $ 0.005719

7 D -11.89% $ -0.000728 $ 0.009489 $ 0.005642

30 Dni -33.69% $ -0.002064 $ 0.009489 $ 0.005642 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Captain Kuma zanotował zmianę ceny o $0.000407 , co stanowi 7.12% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Captain Kuma osiągnął maksimum na poziomie $0.009489 i minimum na poziomie $0.005642 . Zanotowano zmianę ceny o -11.89% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KUMA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Captain Kuma o -33.69% , co odpowiada około $-0.002064 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KUMA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Captain Kuma (KUMA)? Moduł predykcji ceny Captain Kuma to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KUMA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Captain Kuma na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KUMA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Captain Kuma. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KUMA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KUMA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Captain Kuma.

Dlaczego prognoaza ceny KUMA jest ważna?

Prognozy cen KUMA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

