Aktualna cena CAIRE to 0.00143295 USD. Śledź aktualizacje cen CAIRE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAIRE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CAIRE to 0.00143295 USD. Śledź aktualizacje cen CAIRE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CAIRE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CAIRE

Informacje o cenie CAIRE

Oficjalna strona internetowa CAIRE

Tokenomika CAIRE

Prognoza cen CAIRE

Logo CAIRE

Cena CAIRE (CAIRE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CAIRE do USD:

$0.00143295
$0.00143295$0.00143295
+1.60%1D
CAIRE (CAIRE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:31:54 (UTC+8)

Informacje o cenie CAIRE (CAIRE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604
Minimum 24h
$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062
Maksimum 24h

$ 0.00140604
$ 0.00140604$ 0.00140604

$ 0.00144062
$ 0.00144062$ 0.00144062

$ 0.00675754
$ 0.00675754$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258$ 0.00136258

--

+1.64%

+4.04%

+4.04%

Aktualna cena CAIRE (CAIRE) wynosi $0.00143295. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAIRE wahał się między $ 0.00140604 a $ 0.00144062, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAIRE w historii to $ 0.00675754, a najniższy to $ 0.00136258.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAIRE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.64% w ciągu 24 godzin i o +4.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CAIRE (CAIRE)

$ 30.09K
$ 30.09K$ 30.09K

--
----

$ 30.09K
$ 30.09K$ 30.09K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CAIRE wynosi $ 30.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAIRE w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.09K.

Historia ceny CAIRE (CAIRE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CAIRE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CAIRE do USD wyniosła $ -0.0005381612.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CAIRE do USD wyniosła $ -0.0003894623.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CAIRE do USD wyniosła $ -0.001729092676565799.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.64%
30 Dni$ -0.0005381612-37.55%
60 dni$ -0.0003894623-27.17%
90 dni$ -0.001729092676565799-54.68%

Co to jest CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CAIRE (CAIRE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CAIRE (w USD)

Jaka będzie wartość CAIRE (CAIRE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CAIRE (CAIRE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CAIRE.

Sprawdź teraz prognozę ceny CAIRE!

CAIRE na lokalne waluty

Tokenomika CAIRE (CAIRE)

Zrozumienie tokenomiki CAIRE (CAIRE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CAIREjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CAIRE (CAIRE)

Jaka jest dziś wartość CAIRE (CAIRE)?
Aktualna cena CAIRE w USD wynosi 0.00143295USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CAIRE do USD?
Aktualna cena CAIRE w USD wynosi $ 0.00143295. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CAIRE?
Kapitalizacja rynkowa dla CAIRE wynosi $ 30.09K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CAIRE w obiegu?
W obiegu CAIRE znajduje się 21.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CAIRE?
CAIRE osiąga ATH w wysokości 0.00675754 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CAIRE?
CAIRE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00136258 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CAIRE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CAIRE wynosi -- USD.
Czy w tym roku CAIRE pójdzie wyżej?
CAIRE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CAIRE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:31:54 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.