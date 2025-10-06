Informacje o cenie CAIRE (CAIRE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 Minimum 24h $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 Maksimum 24h $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 Historyczne maksimum $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 Najniższa cena $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.64% Zmiana ceny (7D) +4.04% Zmiana ceny (7D) +4.04%

Aktualna cena CAIRE (CAIRE) wynosi $0.00143295. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CAIRE wahał się między $ 0.00140604 a $ 0.00144062, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CAIRE w historii to $ 0.00675754, a najniższy to $ 0.00136258.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CAIRE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.64% w ciągu 24 godzin i o +4.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CAIRE (CAIRE)

Kapitalizacja rynkowa $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa CAIRE wynosi $ 30.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CAIRE w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.09K.