GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena CacheDrop to 0.00002474 USD. Śledź aktualizacje cen CACHE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CACHE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena CacheDrop to 0.00002474 USD. Śledź aktualizacje cen CACHE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CACHE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CACHE

Informacje o cenie CACHE

Czym jest CACHE

Biała księga CACHE

Oficjalna strona internetowa CACHE

Tokenomika CACHE

Prognoza cen CACHE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo CacheDrop

Cena CacheDrop (CACHE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CACHE do USD:

--
----
-0.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
CacheDrop (CACHE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:57:41 (UTC+8)

Informacje o cenie CacheDrop (CACHE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245
Minimum 24h
$ 0.00002499
$ 0.00002499$ 0.00002499
Maksimum 24h

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

$ 0.00002499
$ 0.00002499$ 0.00002499

$ 0.00014666
$ 0.00014666$ 0.00014666

$ 0.00002419
$ 0.00002419$ 0.00002419

--

-0.88%

-19.36%

-19.36%

Aktualna cena CacheDrop (CACHE) wynosi $0.00002474. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CACHE wahał się między $ 0.0000245 a $ 0.00002499, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CACHE w historii to $ 0.00014666, a najniższy to $ 0.00002419.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CACHE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.88% w ciągu 24 godzin i o -19.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CacheDrop (CACHE)

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

--
----

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,289.0938786
999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Obecna kapitalizacja rynkowa CacheDrop wynosi $ 24.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CACHE w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999880289.0938786. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.74K.

Historia ceny CacheDrop (CACHE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny CacheDrop do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny CacheDrop do USD wyniosła $ -0.0000126789.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny CacheDrop do USD wyniosła $ -0.0000131510.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny CacheDrop do USD wyniosła $ -0.0000456495363037041.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.88%
30 Dni$ -0.0000126789-51.24%
60 dni$ -0.0000131510-53.15%
90 dni$ -0.0000456495363037041-64.85%

Co to jest CacheDrop (CACHE)

Cache Labs helps projects strengthen their communities by turning physical locations into reward zones and incentivizing real-life engagement.

You can offer digital tokens, NFTs, exclusive access, discounts, or any custom reward that fits your community's needs and goals.

Use our app to create a CacheDrop reward zone and define the parameters and conditions for reward claiming. It's quick and easy to get started.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla CacheDrop (CACHE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny CacheDrop (w USD)

Jaka będzie wartość CacheDrop (CACHE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w CacheDrop (CACHE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla CacheDrop.

Sprawdź teraz prognozę ceny CacheDrop!

CACHE na lokalne waluty

Tokenomika CacheDrop (CACHE)

Zrozumienie tokenomiki CacheDrop (CACHE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CACHEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące CacheDrop (CACHE)

Jaka jest dziś wartość CacheDrop (CACHE)?
Aktualna cena CACHE w USD wynosi 0.00002474USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CACHE do USD?
Aktualna cena CACHE w USD wynosi $ 0.00002474. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa CacheDrop?
Kapitalizacja rynkowa dla CACHE wynosi $ 24.74K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CACHE w obiegu?
W obiegu CACHE znajduje się 999.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CACHE?
CACHE osiąga ATH w wysokości 0.00014666 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CACHE?
CACHE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00002419 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CACHE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CACHE wynosi -- USD.
Czy w tym roku CACHE pójdzie wyżej?
CACHE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CACHE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:57:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe CacheDrop (CACHE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,397.26
$103,397.26$103,397.26

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.32
$3,390.32$3,390.32

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.99
$1,477.99$1,477.99

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,397.26
$103,397.26$103,397.26

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,390.32
$3,390.32$3,390.32

-0.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3250
$2.3250$2.3250

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.17
$159.17$159.17

-0.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0966
$1.0966$1.0966

+1.05%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2073
$0.2073$0.2073

+314.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000374
$0.0000000374$0.0000000374

+147.68%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004239
$0.000000000000000000004239$0.000000000000000000004239

+92.59%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4646
$1.4646$1.4646

+80.54%