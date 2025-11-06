Informacje o cenie CacheDrop (CACHE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000245 $ 0.0000245 $ 0.0000245 Minimum 24h $ 0.00002499 $ 0.00002499 $ 0.00002499 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000245$ 0.0000245 $ 0.0000245 Maksimum 24h $ 0.00002499$ 0.00002499 $ 0.00002499 Historyczne maksimum $ 0.00014666$ 0.00014666 $ 0.00014666 Najniższa cena $ 0.00002419$ 0.00002419 $ 0.00002419 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.88% Zmiana ceny (7D) -19.36% Zmiana ceny (7D) -19.36%

Aktualna cena CacheDrop (CACHE) wynosi $0.00002474. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CACHE wahał się między $ 0.0000245 a $ 0.00002499, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CACHE w historii to $ 0.00014666, a najniższy to $ 0.00002419.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CACHE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.88% w ciągu 24 godzin i o -19.36% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o CacheDrop (CACHE)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Podaż w obiegu 999.88M 999.88M 999.88M Całkowita podaż 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Obecna kapitalizacja rynkowa CacheDrop wynosi $ 24.74K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CACHE w obiegu wynosi 999.88M, przy całkowitej podaży 999880289.0938786. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.74K.