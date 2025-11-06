Informacje o cenie BVM (BVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0100809 $ 0.0100809 $ 0.0100809 Minimum 24h $ 0.01098084 $ 0.01098084 $ 0.01098084 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0100809$ 0.0100809 $ 0.0100809 Maksimum 24h $ 0.01098084$ 0.01098084 $ 0.01098084 Historyczne maksimum $ 6.94$ 6.94 $ 6.94 Najniższa cena $ 0.0089956$ 0.0089956 $ 0.0089956 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) -2.64% Zmiana ceny (7D) -22.94% Zmiana ceny (7D) -22.94%

Aktualna cena BVM (BVM) wynosi $0.0101402. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BVM wahał się między $ 0.0100809 a $ 0.01098084, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BVM w historii to $ 6.94, a najniższy to $ 0.0089956.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BVM zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -2.64% w ciągu 24 godzin i o -22.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BVM (BVM)

Kapitalizacja rynkowa $ 251.67K$ 251.67K $ 251.67K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Podaż w obiegu 24.82M 24.82M 24.82M Całkowita podaż 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Obecna kapitalizacja rynkowa BVM wynosi $ 251.67K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BVM w obiegu wynosi 24.82M, przy całkowitej podaży 99741589.87. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.01M.