Informacje o cenie Bunana (BUNANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00270484 $ 0.00270484 $ 0.00270484 Minimum 24h $ 0.00282374 $ 0.00282374 $ 0.00282374 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00270484$ 0.00270484 $ 0.00270484 Maksimum 24h $ 0.00282374$ 0.00282374 $ 0.00282374 Historyczne maksimum $ 0.00595379$ 0.00595379 $ 0.00595379 Najniższa cena $ 0.00114749$ 0.00114749 $ 0.00114749 Zmiana ceny (1H) -0.35% Zmiana ceny (1D) +1.86% Zmiana ceny (7D) -0.46% Zmiana ceny (7D) -0.46%

Aktualna cena Bunana (BUNANA) wynosi $0.00277195. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUNANA wahał się między $ 0.00270484 a $ 0.00282374, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUNANA w historii to $ 0.00595379, a najniższy to $ 0.00114749.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUNANA zmieniły się o -0.35% w ciągu ostatniej godziny, o +1.86% w ciągu 24 godzin i o -0.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bunana (BUNANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bunana wynosi $ 2.78M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUNANA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.78M.