Sprawdź prognozy cen Bunana na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BUNANA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej.

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Bunana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:16:22 (UTC+8)

Prognoza ceny Bunana na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Bunana może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002701.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Bunana może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002836.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BUNANA na 2027 rok wyniesie $ 0.002978 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BUNANA na 2028 rok wyniesie $ 0.003127 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BUNANA w 2029 roku wyniesie $ 0.003283 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BUNANA w 2030 roku wyniesie $ 0.003448 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Bunana może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005616.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Bunana może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009149.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.002701
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002836
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002978
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003127
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003283
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003448
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003620
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003801
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.003991
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004191
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004400
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004620
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004851
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005094
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005349
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005616
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Bunana na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.002701
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.002702
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.002704
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.002712
    0.41%
Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na dziś

Przewidywana cena dla BUNANA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002701. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Bunana (BUNANA) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BUNANA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002702. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Bunana (BUNANA) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BUNANA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002704. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Bunana (BUNANA) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BUNANA wynosi $0.002712. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Bunana

$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M

1.00B
1.00B 1.00B

Najnowsza cena BUNANA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto BUNANA ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.71M.

Historyczna cena Bunana

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Bunana, cena Bunana wynosi 0.002701USD. Podaż w obiegu Bunana (BUNANA) wynosi 1.00B BUNANA, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,707,775.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -3.32%
    $ 0
    $ 0.002823
    $ 0.002686
  • 7 D
    -9.47%
    $ -0.000255
    $ 0.003279
    $ 0.001695
  • 30 Dni
    56.19%
    $ 0.001518
    $ 0.003279
    $ 0.001695
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Bunana zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi -3.32% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Bunana osiągnął maksimum na poziomie $0.003279 i minimum na poziomie $0.001695. Zanotowano zmianę ceny o -9.47%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał BUNANA do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Bunana o 56.19%, co odpowiada około $0.001518 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BUNANA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Bunana (BUNANA)?

Moduł predykcji ceny Bunana to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BUNANA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Bunana na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BUNANA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Bunana. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BUNANA.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BUNANA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Bunana.

Dlaczego prognoaza ceny BUNANA jest ważna?

Prognozy cen BUNANA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w BUNANA?
Według Twoich prognoz BUNANA osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny BUNANA na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Bunana (BUNANA), przewidywana cena BUNANA osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 BUNANA w 2026 roku?
Cena 1 Bunana (BUNANA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BUNANA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena BUNANA w 2027 roku?
Bunana (BUNANA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BUNANA do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BUNANA w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Bunana (BUNANA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BUNANA w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Bunana (BUNANA) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 BUNANA w 2030 roku?
Cena 1 Bunana (BUNANA) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BUNANA wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny BUNANA na 2040 rok?
Bunana (BUNANA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BUNANA do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.