Informacje o cenie Bubblebid (BBB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01369516$ 0.01369516 $ 0.01369516 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -1.68% Zmiana ceny (7D) -1.68%

Aktualna cena Bubblebid (BBB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BBB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BBB w historii to $ 0.01369516, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BBB zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -1.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bubblebid (BBB)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Podaż w obiegu 21.00M 21.00M 21.00M Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bubblebid wynosi $ 11.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BBB w obiegu wynosi 21.00M, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.21K.