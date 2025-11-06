Informacje o cenie Brain (SN90) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.604077 $ 0.604077 $ 0.604077 Minimum 24h $ 0.66261 $ 0.66261 $ 0.66261 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.604077$ 0.604077 $ 0.604077 Maksimum 24h $ 0.66261$ 0.66261 $ 0.66261 Historyczne maksimum $ 0.952517$ 0.952517 $ 0.952517 Najniższa cena $ 0.316266$ 0.316266 $ 0.316266 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +1.79% Zmiana ceny (7D) -18.08% Zmiana ceny (7D) -18.08%

Aktualna cena Brain (SN90) wynosi $0.634493. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN90 wahał się między $ 0.604077 a $ 0.66261, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN90 w historii to $ 0.952517, a najniższy to $ 0.316266.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN90 zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +1.79% w ciągu 24 godzin i o -18.08% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brain (SN90)

Kapitalizacja rynkowa $ 348.84K$ 348.84K $ 348.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 348.84K$ 348.84K $ 348.84K Podaż w obiegu 549.68K 549.68K 549.68K Całkowita podaż 549,680.0 549,680.0 549,680.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Brain wynosi $ 348.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN90 w obiegu wynosi 549.68K, przy całkowitej podaży 549680.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 348.84K.