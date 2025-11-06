Informacje o cenie Boros (BOROS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00047711$ 0.00047711 $ 0.00047711 Najniższa cena $ 0.00009832$ 0.00009832 $ 0.00009832 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -14.50% Zmiana ceny (7D) -14.50%

Aktualna cena Boros (BOROS) wynosi $0.00011186. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOROS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOROS w historii to $ 0.00047711, a najniższy to $ 0.00009832.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOROS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -14.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boros (BOROS)

Kapitalizacja rynkowa $ 97.41K$ 97.41K $ 97.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 97.41K$ 97.41K $ 97.41K Podaż w obiegu 870.84M 870.84M 870.84M Całkowita podaż 870,836,397.566047 870,836,397.566047 870,836,397.566047

Obecna kapitalizacja rynkowa Boros wynosi $ 97.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOROS w obiegu wynosi 870.84M, przy całkowitej podaży 870836397.566047. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 97.41K.