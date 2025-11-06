GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Boros to 0.00011186 USD. Śledź aktualizacje cen BOROS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOROS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Boros to 0.00011186 USD. Śledź aktualizacje cen BOROS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOROS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOROS

Informacje o cenie BOROS

Czym jest BOROS

Biała księga BOROS

Oficjalna strona internetowa BOROS

Tokenomika BOROS

Prognoza cen BOROS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Boros

Cena Boros (BOROS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOROS do USD:

$0.00011186
$0.00011186$0.00011186
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Boros (BOROS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:21 (UTC+8)

Informacje o cenie Boros (BOROS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00047711
$ 0.00047711$ 0.00047711

$ 0.00009832
$ 0.00009832$ 0.00009832

--

--

-14.50%

-14.50%

Aktualna cena Boros (BOROS) wynosi $0.00011186. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOROS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOROS w historii to $ 0.00047711, a najniższy to $ 0.00009832.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOROS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -14.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boros (BOROS)

$ 97.41K
$ 97.41K$ 97.41K

--
----

$ 97.41K
$ 97.41K$ 97.41K

870.84M
870.84M 870.84M

870,836,397.566047
870,836,397.566047 870,836,397.566047

Obecna kapitalizacja rynkowa Boros wynosi $ 97.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOROS w obiegu wynosi 870.84M, przy całkowitej podaży 870836397.566047. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 97.41K.

Historia ceny Boros (BOROS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Boros do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Boros do USD wyniosła $ -0.0000550372.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Boros do USD wyniosła $ -0.0000774411.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Boros do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000550372-49.20%
60 dni$ -0.0000774411-69.23%
90 dni$ 0--

Co to jest Boros (BOROS)

Boros is a $HYPE-backed coin on the HyperEVM ecosystem. Its purpose is to create a deflationary, yield-generating asset that rewards holders and supports the Hyperliquid ecosystem. A 5% transaction tax drives its utility: 1% is burned to reduce the 1 billion token supply, 2% is distributed gaslessly to holders as rewards, and 2% is converted to $HYPE for a treasury. This treasury invests in DeFi protocols like lending and liquidity provision, generating yield for $BOROS buybacks and burns, fostering scarcity and value growth.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Boros (w USD)

Jaka będzie wartość Boros (BOROS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Boros (BOROS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Boros.

Sprawdź teraz prognozę ceny Boros!

BOROS na lokalne waluty

Tokenomika Boros (BOROS)

Zrozumienie tokenomiki Boros (BOROS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOROSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Boros (BOROS)

Jaka jest dziś wartość Boros (BOROS)?
Aktualna cena BOROS w USD wynosi 0.00011186USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOROS do USD?
Aktualna cena BOROS w USD wynosi $ 0.00011186. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Boros?
Kapitalizacja rynkowa dla BOROS wynosi $ 97.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOROS w obiegu?
W obiegu BOROS znajduje się 870.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOROS?
BOROS osiąga ATH w wysokości 0.00047711 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOROS?
BOROS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00009832 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOROS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOROS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOROS pójdzie wyżej?
BOROS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOROS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Boros (BOROS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,347.28
$103,347.28$103,347.28

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.26
$3,388.26$3,388.26

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,347.28
$103,347.28$103,347.28

-0.36%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.26
$3,388.26$3,388.26

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3222
$2.3222$2.3222

+2.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.14
$159.14$159.14

-0.85%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0949
$1.0949$1.0949

+0.89%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2101
$0.2101$0.2101

+320.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000418
$0.0000000418$0.0000000418

+176.82%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004250
$0.000000000000000000004250$0.000000000000000000004250

+93.09%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23493
$0.23493$0.23493

+85.31%