Informacje o cenie BONGO CAT (BONGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.142768$ 0.142768 $ 0.142768 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +6.53% Zmiana ceny (1D) +11.79% Zmiana ceny (7D) -17.76% Zmiana ceny (7D) -17.76%

Aktualna cena BONGO CAT (BONGO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONGO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONGO w historii to $ 0.142768, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONGO zmieniły się o +6.53% w ciągu ostatniej godziny, o +11.79% w ciągu 24 godzin i o -17.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONGO CAT (BONGO)

Kapitalizacja rynkowa $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 98.05K$ 98.05K $ 98.05K Podaż w obiegu 999.68M 999.68M 999.68M Całkowita podaż 999,683,851.0241973 999,683,851.0241973 999,683,851.0241973

Obecna kapitalizacja rynkowa BONGO CAT wynosi $ 98.05K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONGO w obiegu wynosi 999.68M, przy całkowitej podaży 999683851.0241973. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 98.05K.