Aktualna cena BOB to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BITCOIN BOB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BITCOIN BOB łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BOB to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BITCOIN BOB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BITCOIN BOB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BITCOIN BOB

Informacje o cenie BITCOIN BOB

Czym jest BITCOIN BOB

Oficjalna strona internetowa BITCOIN BOB

Tokenomika BITCOIN BOB

Prognoza cen BITCOIN BOB

Cena BOB (BITCOIN BOB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BITCOIN BOB do USD:

--
----
+4.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BOB (BITCOIN BOB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:48 (UTC+8)

Informacje o cenie BOB (BITCOIN BOB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+4.32%

-7.82%

-7.82%

Aktualna cena BOB (BITCOIN BOB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITCOIN BOB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITCOIN BOB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITCOIN BOB zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +4.32% w ciągu 24 godzin i o -7.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOB (BITCOIN BOB)

$ 606.79K
$ 606.79K$ 606.79K

--
----

$ 606.79K
$ 606.79K$ 606.79K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BOB wynosi $ 606.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITCOIN BOB w obiegu wynosi 21.00T, przy całkowitej podaży 21000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 606.79K.

Historia ceny BOB (BITCOIN BOB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BOB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BOB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BOB do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BOB do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.32%
30 Dni$ 0+36.36%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BOB (BITCOIN BOB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BOB (w USD)

Jaka będzie wartość BOB (BITCOIN BOB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOB (BITCOIN BOB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOB.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOB!

BITCOIN BOB na lokalne waluty

Tokenomika BOB (BITCOIN BOB)

Zrozumienie tokenomiki BOB (BITCOIN BOB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BITCOIN BOBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BOB (BITCOIN BOB)

Jaka jest dziś wartość BOB (BITCOIN BOB)?
Aktualna cena BITCOIN BOB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BITCOIN BOB do USD?
Aktualna cena BITCOIN BOB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOB?
Kapitalizacja rynkowa dla BITCOIN BOB wynosi $ 606.79K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BITCOIN BOB w obiegu?
W obiegu BITCOIN BOB znajduje się 21.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BITCOIN BOB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BITCOIN BOB wynosi -- USD.
Czy w tym roku BITCOIN BOB pójdzie wyżej?
BITCOIN BOB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BITCOIN BOB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BOB (BITCOIN BOB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

