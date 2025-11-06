Informacje o cenie BOB (BITCOIN BOB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.62% Zmiana ceny (1D) +4.32% Zmiana ceny (7D) -7.82% Zmiana ceny (7D) -7.82%

Aktualna cena BOB (BITCOIN BOB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITCOIN BOB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITCOIN BOB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITCOIN BOB zmieniły się o +0.62% w ciągu ostatniej godziny, o +4.32% w ciągu 24 godzin i o -7.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOB (BITCOIN BOB)

Kapitalizacja rynkowa $ 606.79K$ 606.79K $ 606.79K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 606.79K$ 606.79K $ 606.79K Podaż w obiegu 21.00T 21.00T 21.00T Całkowita podaż 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BOB wynosi $ 606.79K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITCOIN BOB w obiegu wynosi 21.00T, przy całkowitej podaży 21000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 606.79K.