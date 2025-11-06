GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BNB LION to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BNBLION do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNBLION łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BNB LION to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BNBLION do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNBLION łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BNBLION

Informacje o cenie BNBLION

Czym jest BNBLION

Oficjalna strona internetowa BNBLION

Tokenomika BNBLION

Prognoza cen BNBLION

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BNB LION

Cena BNB LION (BNBLION)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BNBLION do USD:

--
----
+7.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BNB LION (BNBLION) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:55 (UTC+8)

Informacje o cenie BNB LION (BNBLION) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+7.99%

-48.45%

-48.45%

Aktualna cena BNB LION (BNBLION) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBLION wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBLION w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBLION zmieniły się o +0.40% w ciągu ostatniej godziny, o +7.99% w ciągu 24 godzin i o -48.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB LION (BNBLION)

$ 166.18K
$ 166.18K$ 166.18K

--
----

$ 166.18K
$ 166.18K$ 166.18K

94,735.03T
94,735.03T 94,735.03T

9.473479174966493e+16
9.473479174966493e+16 9.473479174966493e+16

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB LION wynosi $ 166.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBLION w obiegu wynosi 94,735.03T, przy całkowitej podaży 9.473479174966493e+16. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 166.18K.

Historia ceny BNB LION (BNBLION) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNB LION do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNB LION do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNB LION do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNB LION do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.99%
30 Dni$ 0-53.57%
60 dni$ 0-68.55%
90 dni$ 0--

Co to jest BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BNB LION (BNBLION)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BNB LION (w USD)

Jaka będzie wartość BNB LION (BNBLION) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNB LION (BNBLION) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNB LION.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNB LION!

BNBLION na lokalne waluty

Tokenomika BNB LION (BNBLION)

Zrozumienie tokenomiki BNB LION (BNBLION) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNBLIONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BNB LION (BNBLION)

Jaka jest dziś wartość BNB LION (BNBLION)?
Aktualna cena BNBLION w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNBLION do USD?
Aktualna cena BNBLION w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNB LION?
Kapitalizacja rynkowa dla BNBLION wynosi $ 166.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNBLION w obiegu?
W obiegu BNBLION znajduje się 94,735.03T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNBLION?
BNBLION osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNBLION?
BNBLION zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNBLION?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNBLION wynosi -- USD.
Czy w tym roku BNBLION pójdzie wyżej?
BNBLION może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNBLION, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BNB LION (BNBLION)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,334.70
$103,334.70$103,334.70

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.34
$3,389.34$3,389.34

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,334.70
$103,334.70$103,334.70

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.34
$3,389.34$3,389.34

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3235
$2.3235$2.3235

+2.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.27
$159.27$159.27

-0.77%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0942
$1.0942$1.0942

+0.82%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2140
$0.2140$0.2140

+328.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23360
$0.23360$0.23360

+84.27%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004040
$0.000000000000000000004040$0.000000000000000000004040

+83.55%