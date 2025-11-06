GiełdaDEX+
Aktualna cena BNB DOGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOGE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BNB DOGE to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOGE

Informacje o cenie BOGE

Czym jest BOGE

Oficjalna strona internetowa BOGE

Tokenomika BOGE

Prognoza cen BOGE

Logo BNB DOGE

Cena BNB DOGE (BOGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOGE do USD:

--
----
+2.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BNB DOGE (BOGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:40 (UTC+8)

Informacje o cenie BNB DOGE (BOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+2.61%

-13.48%

-13.48%

Aktualna cena BNB DOGE (BOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOGE w historii to $ 0.00118783, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOGE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +2.61% w ciągu 24 godzin i o -13.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB DOGE (BOGE)

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

--
----

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB DOGE wynosi $ 17.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOGE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.18K.

Historia ceny BNB DOGE (BOGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNB DOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNB DOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNB DOGE do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNB DOGE do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.61%
30 Dni$ 0-61.64%
60 dni$ 0-91.87%
90 dni$ 0--

Co to jest BNB DOGE (BOGE)

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BNB DOGE (BOGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BNB DOGE (w USD)

Jaka będzie wartość BNB DOGE (BOGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNB DOGE (BOGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNB DOGE.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNB DOGE!

BOGE na lokalne waluty

Tokenomika BNB DOGE (BOGE)

Zrozumienie tokenomiki BNB DOGE (BOGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BNB DOGE (BOGE)

Jaka jest dziś wartość BNB DOGE (BOGE)?
Aktualna cena BOGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOGE do USD?
Aktualna cena BOGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNB DOGE?
Kapitalizacja rynkowa dla BOGE wynosi $ 17.18K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOGE w obiegu?
W obiegu BOGE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOGE?
BOGE osiąga ATH w wysokości 0.00118783 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOGE?
BOGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOGE pójdzie wyżej?
BOGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:51:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BNB DOGE (BOGE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

