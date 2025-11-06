Informacje o cenie BNB DOGE (BOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00118783$ 0.00118783 $ 0.00118783 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.06% Zmiana ceny (1D) +2.61% Zmiana ceny (7D) -13.48% Zmiana ceny (7D) -13.48%

Aktualna cena BNB DOGE (BOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOGE w historii to $ 0.00118783, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOGE zmieniły się o +0.06% w ciągu ostatniej godziny, o +2.61% w ciągu 24 godzin i o -13.48% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB DOGE (BOGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB DOGE wynosi $ 17.18K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOGE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 17.18K.