Informacje o cenie Blocklens AI (BLS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00003965 $ 0.00003965 $ 0.00003965 Minimum 24h $ 0.00004754 $ 0.00004754 $ 0.00004754 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00003965$ 0.00003965 $ 0.00003965 Maksimum 24h $ 0.00004754$ 0.00004754 $ 0.00004754 Historyczne maksimum $ 0.00008073$ 0.00008073 $ 0.00008073 Najniższa cena $ 0.00003724$ 0.00003724 $ 0.00003724 Zmiana ceny (1H) -0.08% Zmiana ceny (1D) +7.74% Zmiana ceny (7D) -18.67% Zmiana ceny (7D) -18.67%

Aktualna cena Blocklens AI (BLS) wynosi $0.00004661. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLS wahał się między $ 0.00003965 a $ 0.00004754, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLS w historii to $ 0.00008073, a najniższy to $ 0.00003724.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLS zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +7.74% w ciągu 24 godzin i o -18.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Blocklens AI (BLS)

Kapitalizacja rynkowa $ 46.61K$ 46.61K $ 46.61K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 46.61K$ 46.61K $ 46.61K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Blocklens AI wynosi $ 46.61K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 46.61K.