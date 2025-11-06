Informacje o cenie Bitty Baby (BITBABY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) -0.73% Zmiana ceny (7D) -15.88%

Aktualna cena Bitty Baby (BITBABY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITBABY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITBABY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITBABY zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.73% w ciągu 24 godzin i o -15.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitty Baby (BITBABY)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.19K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.19K Podaż w obiegu 999.95M Całkowita podaż 999,945,903.918196

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitty Baby wynosi $ 13.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITBABY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999945903.918196. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.19K.