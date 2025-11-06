GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitty Baby to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BITBABY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BITBABY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BITBABY

Informacje o cenie BITBABY

Czym jest BITBABY

Oficjalna strona internetowa BITBABY

Tokenomika BITBABY

Prognoza cen BITBABY

Cena Bitty Baby (BITBABY)

Aktualna cena 1 BITBABY do USD:

--
----
-0.70%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Bitty Baby (BITBABY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Bitty Baby (BITBABY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-0.73%

-15.88%

-15.88%

Aktualna cena Bitty Baby (BITBABY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BITBABY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BITBABY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BITBABY zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o -0.73% w ciągu 24 godzin i o -15.88% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitty Baby (BITBABY)

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

--
----

$ 13.19K
$ 13.19K$ 13.19K

999.95M
999.95M 999.95M

999,945,903.918196
999,945,903.918196 999,945,903.918196

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitty Baby wynosi $ 13.19K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BITBABY w obiegu wynosi 999.95M, przy całkowitej podaży 999945903.918196. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.19K.

Historia ceny Bitty Baby (BITBABY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitty Baby do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitty Baby do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitty Baby do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitty Baby do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.73%
30 Dni$ 0-63.26%
60 dni$ 0-79.92%
90 dni$ 0--

Co to jest Bitty Baby (BITBABY)

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bitty Baby (BITBABY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bitty Baby (w USD)

Jaka będzie wartość Bitty Baby (BITBABY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitty Baby (BITBABY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitty Baby.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitty Baby!

BITBABY na lokalne waluty

Tokenomika Bitty Baby (BITBABY)

Zrozumienie tokenomiki Bitty Baby (BITBABY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BITBABYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitty Baby (BITBABY)

Jaka jest dziś wartość Bitty Baby (BITBABY)?
Aktualna cena BITBABY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BITBABY do USD?
Aktualna cena BITBABY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitty Baby?
Kapitalizacja rynkowa dla BITBABY wynosi $ 13.19K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BITBABY w obiegu?
W obiegu BITBABY znajduje się 999.95M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BITBABY?
BITBABY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BITBABY?
BITBABY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BITBABY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BITBABY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BITBABY pójdzie wyżej?
BITBABY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BITBABY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:50:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bitty Baby (BITBABY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

