Aktualna cena Bitrecs to 0.710357 USD. Śledź aktualizacje cen SN122 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SN122 łatwo w MEXC już teraz.

Cena Bitrecs (SN122)

$0.710357
-4.70%1D
-4.70%1D
Bitrecs (SN122) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Bitrecs (SN122) (USD)

$ 0.69073
Minimum 24h
$ 0.752768
Maksimum 24h
$ 0.69073
$ 0.69073$ 0.69073

$ 0.752768
$ 0.752768$ 0.752768

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.337554
$ 0.337554$ 0.337554

-1.62%

-4.76%

-3.92%

-3.92%

Aktualna cena Bitrecs (SN122) wynosi $0.710357. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN122 wahał się między $ 0.69073 a $ 0.752768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN122 w historii to $ 1.16, a najniższy to $ 0.337554.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN122 zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o -4.76% w ciągu 24 godzin i o -3.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitrecs (SN122)

$ 196.10K
$ 196.10K$ 196.10K

--
----

$ 14.92M
$ 14.92M$ 14.92M

276.05K
276.05K 276.05K

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitrecs wynosi $ 196.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN122 w obiegu wynosi 276.05K, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.92M.

Historia ceny Bitrecs (SN122) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitrecs do USD wyniosła $ -0.0355347131496607.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitrecs do USD wyniosła $ +0.2765449635.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitrecs do USD wyniosła $ +0.2857595014.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitrecs do USD wyniosła $ +0.1817026722613558.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0355347131496607-4.76%
30 Dni$ +0.2765449635+38.93%
60 dni$ +0.2857595014+40.23%
90 dni$ +0.1817026722613558+34.37%

Co to jest Bitrecs (SN122)

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Jaka będzie wartość Bitrecs (SN122) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitrecs (SN122) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitrecs.

Zrozumienie tokenomiki Bitrecs (SN122) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SN122już teraz!

Jaka jest dziś wartość Bitrecs (SN122)?
Aktualna cena SN122 w USD wynosi 0.710357USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SN122 do USD?
Aktualna cena SN122 w USD wynosi $ 0.710357. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitrecs?
Kapitalizacja rynkowa dla SN122 wynosi $ 196.10K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SN122 w obiegu?
W obiegu SN122 znajduje się 276.05K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SN122?
SN122 osiąga ATH w wysokości 1.16 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SN122?
SN122 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.337554 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SN122?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SN122 wynosi -- USD.
Czy w tym roku SN122 pójdzie wyżej?
SN122 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SN122, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
