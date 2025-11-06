Informacje o cenie Bitrecs (SN122) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.69073 $ 0.69073 $ 0.69073 Minimum 24h $ 0.752768 $ 0.752768 $ 0.752768 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.69073$ 0.69073 $ 0.69073 Maksimum 24h $ 0.752768$ 0.752768 $ 0.752768 Historyczne maksimum $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniższa cena $ 0.337554$ 0.337554 $ 0.337554 Zmiana ceny (1H) -1.62% Zmiana ceny (1D) -4.76% Zmiana ceny (7D) -3.92% Zmiana ceny (7D) -3.92%

Aktualna cena Bitrecs (SN122) wynosi $0.710357. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SN122 wahał się między $ 0.69073 a $ 0.752768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SN122 w historii to $ 1.16, a najniższy to $ 0.337554.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SN122 zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o -4.76% w ciągu 24 godzin i o -3.92% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitrecs (SN122)

Kapitalizacja rynkowa $ 196.10K$ 196.10K $ 196.10K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.92M$ 14.92M $ 14.92M Podaż w obiegu 276.05K 276.05K 276.05K Całkowita podaż 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitrecs wynosi $ 196.10K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SN122 w obiegu wynosi 276.05K, przy całkowitej podaży 21000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.92M.