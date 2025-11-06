GiełdaDEX+
Aktualna cena Bitcoin Roller Coaster Guy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BRCG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRCG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BRCG

Informacje o cenie BRCG

Czym jest BRCG

Oficjalna strona internetowa BRCG

Tokenomika BRCG

Prognoza cen BRCG

Cena Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BRCG do USD:

--
----
-0.80%1D
USD
Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-0.89%

-21.53%

-21.53%

Aktualna cena Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRCG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRCG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRCG zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -0.89% w ciągu 24 godzin i o -21.53% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bitcoin Roller Coaster Guy wynosi $ 9.80K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRCG w obiegu wynosi 1.00T, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.80K.

Historia ceny Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bitcoin Roller Coaster Guy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bitcoin Roller Coaster Guy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bitcoin Roller Coaster Guy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bitcoin Roller Coaster Guy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.89%
30 Dni$ 0-46.25%
60 dni$ 0-46.65%
90 dni$ 0--

Co to jest Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bitcoin Roller Coaster Guy (w USD)

Jaka będzie wartość Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bitcoin Roller Coaster Guy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bitcoin Roller Coaster Guy!

BRCG na lokalne waluty

Tokenomika Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Zrozumienie tokenomiki Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRCGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Jaka jest dziś wartość Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)?
Aktualna cena BRCG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRCG do USD?
Aktualna cena BRCG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bitcoin Roller Coaster Guy?
Kapitalizacja rynkowa dla BRCG wynosi $ 9.80K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRCG w obiegu?
W obiegu BRCG znajduje się 1.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRCG?
BRCG osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRCG?
BRCG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRCG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRCG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRCG pójdzie wyżej?
BRCG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRCG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

