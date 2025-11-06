GiełdaDEX+
Aktualna cena BINANTS to 0.00007021 USD. Śledź aktualizacje cen BINANTS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BINANTS łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 BINANTS do USD:

+0.30%1D
Informacje o cenie BINANTS (BINANTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00006994
$ 0.00006994$ 0.00006994
Minimum 24h
$ 0.00007028
$ 0.00007028$ 0.00007028
Maksimum 24h

$ 0.00006994
$ 0.00006994$ 0.00006994

$ 0.00007028
$ 0.00007028$ 0.00007028

$ 0.00034659
$ 0.00034659$ 0.00034659

$ 0.00006654
$ 0.00006654$ 0.00006654

+0.22%

+0.34%

-18.20%

-18.20%

Aktualna cena BINANTS (BINANTS) wynosi $0.00007021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BINANTS wahał się między $ 0.00006994 a $ 0.00007028, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BINANTS w historii to $ 0.00034659, a najniższy to $ 0.00006654.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BINANTS zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -18.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BINANTS (BINANTS)

$ 70.20K
$ 70.20K$ 70.20K

--
----

$ 70.20K
$ 70.20K$ 70.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BINANTS wynosi $ 70.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BINANTS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.20K.

Historia ceny BINANTS (BINANTS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BINANTS do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BINANTS do USD wyniosła $ -0.0000358250.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BINANTS do USD wyniosła $ -0.0000302811.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BINANTS do USD wyniosła $ -0.00005511378215637858.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.34%
30 Dni$ -0.0000358250-51.02%
60 dni$ -0.0000302811-43.12%
90 dni$ -0.00005511378215637858-43.97%

Co to jest BINANTS (BINANTS)

BINANTS is a meme-driven community token built natively on the BNB Smart Chain (BSC), designed to unite users around a single mission: to become the first truly grassroots mascot and cultural movement of the BNB ecosystem.

Launched without VC backing, private sales, or roadmap hype, BINANTS is entirely powered by its community - an “army” of holders who embrace humor, decentralization, and shared effort. Through viral engagement, click-based participation mechanics, and deep meme integration, BINANTS aims to showcase the strength of culture-first crypto on BSC.

The long-term vision of BINANTS is to make BSC fun again and earn a rightful place on Binance through organic growth, consistency, and relentless community action

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BINANTS (BINANTS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BINANTS (w USD)

Jaka będzie wartość BINANTS (BINANTS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BINANTS (BINANTS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BINANTS.

Sprawdź teraz prognozę ceny BINANTS!

BINANTS na lokalne waluty

Tokenomika BINANTS (BINANTS)

Zrozumienie tokenomiki BINANTS (BINANTS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BINANTSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BINANTS (BINANTS)

Jaka jest dziś wartość BINANTS (BINANTS)?
Aktualna cena BINANTS w USD wynosi 0.00007021USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BINANTS do USD?
Aktualna cena BINANTS w USD wynosi $ 0.00007021. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BINANTS?
Kapitalizacja rynkowa dla BINANTS wynosi $ 70.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BINANTS w obiegu?
W obiegu BINANTS znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BINANTS?
BINANTS osiąga ATH w wysokości 0.00034659 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BINANTS?
BINANTS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00006654 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BINANTS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BINANTS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BINANTS pójdzie wyżej?
BINANTS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BINANTS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

