Informacje o cenie BINANTS (BINANTS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00006994 $ 0.00006994 $ 0.00006994 Minimum 24h $ 0.00007028 $ 0.00007028 $ 0.00007028 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00006994$ 0.00006994 $ 0.00006994 Maksimum 24h $ 0.00007028$ 0.00007028 $ 0.00007028 Historyczne maksimum $ 0.00034659$ 0.00034659 $ 0.00034659 Najniższa cena $ 0.00006654$ 0.00006654 $ 0.00006654 Zmiana ceny (1H) +0.22% Zmiana ceny (1D) +0.34% Zmiana ceny (7D) -18.20% Zmiana ceny (7D) -18.20%

Aktualna cena BINANTS (BINANTS) wynosi $0.00007021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BINANTS wahał się między $ 0.00006994 a $ 0.00007028, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BINANTS w historii to $ 0.00034659, a najniższy to $ 0.00006654.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BINANTS zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.34% w ciągu 24 godzin i o -18.20% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BINANTS (BINANTS)

Kapitalizacja rynkowa $ 70.20K$ 70.20K $ 70.20K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 70.20K$ 70.20K $ 70.20K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BINANTS wynosi $ 70.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BINANTS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 70.20K.