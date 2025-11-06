Cena Beta Finance (BETA)
-34.90%
-0.43%
-5.84%
-5.84%
Aktualna cena Beta Finance (BETA) wynosi $0.00875026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0.00863528 a $ 0.01804394, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 3.45, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o -34.90% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -5.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Beta Finance wynosi $ 8.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.74M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0002047175.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0069282703.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0085491639202266331.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|-0.43%
|30 Dni
|$ +0.0002047175
|+2.34%
|60 dni
|$ +0.0069282703
|+79.18%
|90 dni
|$ +0.0085491639202266331
|+4,251.28%
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.
Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.
Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.
Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.
Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
