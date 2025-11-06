GiełdaDEX+
Aktualna cena Beta Finance to 0.00875026 USD. Śledź aktualizacje cen BETA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BETA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BETA

Informacje o cenie BETA

Czym jest BETA

Oficjalna strona internetowa BETA

Tokenomika BETA

Prognoza cen BETA

Cena Beta Finance (BETA)

Aktualna cena 1 BETA do USD:

$0.00875026
$0.00875026
-0.40%1D
USD
Beta Finance (BETA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Beta Finance (BETA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00863528
$ 0.00863528
Minimum 24h
$ 0.01804394
$ 0.01804394
Maksimum 24h

$ 0.00863528
$ 0.00863528

$ 0.01804394
$ 0.01804394

$ 3.45
$ 3.45

$ 0
$ 0

-34.90%

-0.43%

-5.84%

-5.84%

Aktualna cena Beta Finance (BETA) wynosi $0.00875026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0.00863528 a $ 0.01804394, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 3.45, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o -34.90% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -5.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beta Finance (BETA)

$ 8.74M
$ 8.74M

--
--

$ 8.74M
$ 8.74M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beta Finance wynosi $ 8.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.74M.

Historia ceny Beta Finance (BETA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0002047175.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0069282703.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Beta Finance do USD wyniosła $ +0.0085491639202266331.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.43%
30 Dni$ +0.0002047175+2.34%
60 dni$ +0.0069282703+79.18%
90 dni$ +0.0085491639202266331+4,251.28%

Co to jest Beta Finance (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at anytime is able to create a money market for any crypto asset.

Lenders are able to now earn risk-free yield (as high as 1000+%) on not only popular assets, but also the long tail of crypto assets, including yield farmed tokens, that exist today! Easily deposit your tokens on Beta into the token's money market, or create it yourself if it's not there yet.

Borrowers are able to borrow crypto assets by supplying ETH and/or Stablecoin as collateral. This gives users flexibility when interacting with other protocols that requires using assets they currently do not have without losing their current positions.

Traders are able to short sell any crypto asset by using their ETH and/or Stablecoin as collateral. Beta provides an integrated "1-Click" Short that makes initiating and managing short positions simple.

Liquidators are able to earn a premium bounty reward for monitoring and liquidating under-collateralized positions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Beta Finance (BETA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Beta Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Beta Finance (BETA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Beta Finance (BETA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Beta Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Beta Finance!

BETA na lokalne waluty

Tokenomika Beta Finance (BETA)

Zrozumienie tokenomiki Beta Finance (BETA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BETAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Beta Finance (BETA)

Jaka jest dziś wartość Beta Finance (BETA)?
Aktualna cena BETA w USD wynosi 0.00875026USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BETA do USD?
Aktualna cena BETA w USD wynosi $ 0.00875026. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Beta Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla BETA wynosi $ 8.74M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BETA w obiegu?
W obiegu BETA znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BETA?
BETA osiąga ATH w wysokości 3.45 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BETA?
BETA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BETA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BETA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BETA pójdzie wyżej?
BETA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BETA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Beta Finance (BETA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,439.40

$3,428.92

$161.96

$1.0000

$1,477.93

$103,439.40

$3,428.92

$2.3756

$161.96

$1.1361

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03581

$0.00434

$0.000010796

$0.0000000602

$0.2085

$1.4327

$0.01921

