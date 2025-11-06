Informacje o cenie Beta Finance (BETA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00863528 $ 0.00863528 $ 0.00863528 Minimum 24h $ 0.01804394 $ 0.01804394 $ 0.01804394 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00863528$ 0.00863528 $ 0.00863528 Maksimum 24h $ 0.01804394$ 0.01804394 $ 0.01804394 Historyczne maksimum $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -34.90% Zmiana ceny (1D) -0.43% Zmiana ceny (7D) -5.84% Zmiana ceny (7D) -5.84%

Aktualna cena Beta Finance (BETA) wynosi $0.00875026. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BETA wahał się między $ 0.00863528 a $ 0.01804394, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BETA w historii to $ 3.45, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BETA zmieniły się o -34.90% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -5.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beta Finance (BETA)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beta Finance wynosi $ 8.74M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BETA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.74M.