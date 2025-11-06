Prognoza ceny Beta Finance (BETA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Beta Finance na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BETA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Beta Finance % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Beta Finance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Beta Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.008604. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Beta Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009034. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BETA na 2027 rok wyniesie $ 0.009486 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BETA na 2028 rok wyniesie $ 0.009960 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BETA w 2029 roku wyniesie $ 0.010458 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BETA w 2030 roku wyniesie $ 0.010981 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Beta Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.017888. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Beta Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.029137. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.008604 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.008639 0.41% Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na dziś Przewidywana cena dla BETA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.008604 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Beta Finance (BETA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BETA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.008605 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Beta Finance (BETA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BETA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.008612 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Beta Finance (BETA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BETA wynosi $0.008639 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Beta Finance Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 8.60M$ 8.60M $ 8.60M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BETA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto BETA ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 8.60M. Zobacz na żywo cenę BETA

Historyczna cena Beta Finance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Beta Finance, cena Beta Finance wynosi 0.008604USD. Podaż w obiegu Beta Finance (BETA) wynosi 1.00B BETA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $8,604,467 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.95% $ 0 $ 0.018043 $ 0.008604

7 D -6.65% $ -0.000572 $ 0.018043 $ 0.000072

30 Dni -3.50% $ -0.000301 $ 0.018043 $ 0.000072 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Beta Finance zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.95% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Beta Finance osiągnął maksimum na poziomie $0.018043 i minimum na poziomie $0.000072 . Zanotowano zmianę ceny o -6.65% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BETA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Beta Finance o -3.50% , co odpowiada około $-0.000301 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BETA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Beta Finance (BETA)? Moduł predykcji ceny Beta Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BETA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Beta Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BETA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Beta Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BETA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BETA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Beta Finance.

Dlaczego prognoaza ceny BETA jest ważna?

Prognozy cen BETA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

