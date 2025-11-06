GiełdaDEX+
Aktualna cena Bestcoin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEST do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEST łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BEST

Informacje o cenie BEST

Czym jest BEST

Oficjalna strona internetowa BEST

Tokenomika BEST

Prognoza cen BEST

Cena Bestcoin (BEST)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BEST do USD:

--
----
+5.10%1D
mexc
USD
Bestcoin (BEST) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Bestcoin (BEST) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0.0000011
$ 0.0000011$ 0.0000011
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000011
$ 0.0000011$ 0.0000011

$ 0.00007335
$ 0.00007335$ 0.00007335

$ 0
$ 0$ 0

-2.45%

+5.62%

-28.94%

-28.94%

Aktualna cena Bestcoin (BEST) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEST wahał się między $ 0 a $ 0.0000011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEST w historii to $ 0.00007335, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEST zmieniły się o -2.45% w ciągu ostatniej godziny, o +5.62% w ciągu 24 godzin i o -28.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bestcoin (BEST)

$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K

--
----

$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K

67.24B
67.24B 67.24B

67,244,836,038.92847
67,244,836,038.92847 67,244,836,038.92847

Obecna kapitalizacja rynkowa Bestcoin wynosi $ 63.73K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEST w obiegu wynosi 67.24B, przy całkowitej podaży 67244836038.92847. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.73K.

Historia ceny Bestcoin (BEST) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bestcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bestcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bestcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bestcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.62%
30 Dni$ 0-75.10%
60 dni$ 0-85.47%
90 dni$ 0--

Co to jest Bestcoin (BEST)

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

Zasoby dla Bestcoin (BEST)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bestcoin (w USD)

Jaka będzie wartość Bestcoin (BEST) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bestcoin (BEST) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bestcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bestcoin!

BEST na lokalne waluty

Tokenomika Bestcoin (BEST)

Zrozumienie tokenomiki Bestcoin (BEST) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BESTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bestcoin (BEST)

Jaka jest dziś wartość Bestcoin (BEST)?
Aktualna cena BEST w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BEST do USD?
Aktualna cena BEST w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bestcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla BEST wynosi $ 63.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BEST w obiegu?
W obiegu BEST znajduje się 67.24B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BEST?
BEST osiąga ATH w wysokości 0.00007335 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BEST?
BEST zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BEST?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BEST wynosi -- USD.
Czy w tym roku BEST pójdzie wyżej?
BEST może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BEST, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bestcoin (BEST)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

