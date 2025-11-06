Informacje o cenie BENJAMIN (BENJI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0.00477446 Historyczne maksimum $ 0 Najniższa cena Zmiana ceny (1H) -0.06% Zmiana ceny (1D) -0.75% Zmiana ceny (7D) -0.16%

Aktualna cena BENJAMIN (BENJI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BENJI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BENJI w historii to $ 0.00477446, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BENJI zmieniły się o -0.06% w ciągu ostatniej godziny, o -0.75% w ciągu 24 godzin i o -0.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BENJAMIN (BENJI)

Kapitalizacja rynkowa $ 52.57K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 112.29K Podaż w obiegu 468.14M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BENJAMIN wynosi $ 52.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BENJI w obiegu wynosi 468.14M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 112.29K.