Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) (USD)

Sprawdź prognozy cen BENJAMIN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BENJI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę BENJAMIN
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny BENJAMIN
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:36:50 (UTC+8)

Prognoza ceny BENJAMIN na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy BENJAMIN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000113.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy BENJAMIN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000118.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BENJI na 2027 rok wyniesie $ 0.000124 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BENJI na 2028 rok wyniesie $ 0.000130 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BENJI w 2029 roku wyniesie $ 0.000137 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BENJI w 2030 roku wyniesie $ 0.000144 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena BENJAMIN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000235.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena BENJAMIN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000382.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.000113
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000118
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000124
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000130
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000137
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000144
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000151
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000159
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.000167
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000175
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000184
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000193
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000203
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000213
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000223
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000235
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny BENJAMIN na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.000113
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.000113
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.000113
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.000113
    0.41%
Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na dziś

Przewidywana cena dla BENJI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000113. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny BENJAMIN (BENJI) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BENJI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000113. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa BENJAMIN (BENJI) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BENJI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000113. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa BENJAMIN (BENJI) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BENJI wynosi $0.000113. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen BENJAMIN

--
----

--

$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K

468.14M
468.14M 468.14M

--
----

--

Najnowsza cena BENJI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto BENJI ma podaż w obiegu wynoszącą 468.14M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 52.92K.

Historyczna cena BENJAMIN

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami BENJAMIN, cena BENJAMIN wynosi 0.000113USD. Podaż w obiegu BENJAMIN (BENJI) wynosi 468.14M BENJI, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $52,915.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.67%
    $ 0
    $ 0.000113
    $ 0.000112
  • 7 D
    0.56%
    $ 0.000000
    $ 0.000118
    $ 0.000112
  • 30 Dni
    -5.47%
    $ -0.000006
    $ 0.000118
    $ 0.000112
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin BENJAMIN zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 0.67% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs BENJAMIN osiągnął maksimum na poziomie $0.000118 i minimum na poziomie $0.000112. Zanotowano zmianę ceny o 0.56%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał BENJI do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana BENJAMIN o -5.47%, co odpowiada około $-0.000006 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BENJI.

Jak działa moduł przewidywania ceny BENJAMIN (BENJI)?

Moduł predykcji ceny BENJAMIN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BENJI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania BENJAMIN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BENJI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę BENJAMIN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BENJI.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BENJI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał BENJAMIN.

Dlaczego prognoaza ceny BENJI jest ważna?

Prognozy cen BENJI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w BENJI?
Według Twoich prognoz BENJI osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny BENJI na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny BENJAMIN (BENJI), przewidywana cena BENJI osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 BENJI w 2026 roku?
Cena 1 BENJAMIN (BENJI) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BENJI wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena BENJI w 2027 roku?
BENJAMIN (BENJI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BENJI do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BENJI w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BENJAMIN (BENJI) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BENJI w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, BENJAMIN (BENJI) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 BENJI w 2030 roku?
Cena 1 BENJAMIN (BENJI) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BENJI wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny BENJI na 2040 rok?
BENJAMIN (BENJI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BENJI do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 21:36:50 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.