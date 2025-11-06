Informacje o cenie Beercoin 2 (BEER2) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.71% Zmiana ceny (7D) -20.74% Zmiana ceny (7D) -20.74%

Aktualna cena Beercoin 2 (BEER2) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEER2 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEER2 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEER2 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -20.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beercoin 2 (BEER2)

Kapitalizacja rynkowa $ 97.88K$ 97.88K $ 97.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 130.68K$ 130.68K $ 130.68K Podaż w obiegu 395.56B 395.56B 395.56B Całkowita podaż 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835

Obecna kapitalizacja rynkowa Beercoin 2 wynosi $ 97.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEER2 w obiegu wynosi 395.56B, przy całkowitej podaży 528112755663.3835. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.68K.