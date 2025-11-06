GiełdaDEX+
Aktualna cena Beercoin 2 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEER2 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEER2 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Beercoin 2 to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEER2 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEER2 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BEER2

Informacje o cenie BEER2

Czym jest BEER2

Biała księga BEER2

Oficjalna strona internetowa BEER2

Tokenomika BEER2

Prognoza cen BEER2

Logo Beercoin 2

Cena Beercoin 2 (BEER2)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BEER2 do USD:

--
----
-0.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Beercoin 2 (BEER2) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Beercoin 2 (BEER2) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.71%

-20.74%

-20.74%

Aktualna cena Beercoin 2 (BEER2) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEER2 wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEER2 w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEER2 zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -20.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beercoin 2 (BEER2)

$ 97.88K
$ 97.88K$ 97.88K

--
----

$ 130.68K
$ 130.68K$ 130.68K

395.56B
395.56B 395.56B

528,112,755,663.3835
528,112,755,663.3835 528,112,755,663.3835

Obecna kapitalizacja rynkowa Beercoin 2 wynosi $ 97.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEER2 w obiegu wynosi 395.56B, przy całkowitej podaży 528112755663.3835. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.68K.

Historia ceny Beercoin 2 (BEER2) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Beercoin 2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Beercoin 2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Beercoin 2 do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Beercoin 2 do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.71%
30 Dni$ 0-39.67%
60 dni$ 0-38.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Beercoin 2 (BEER2)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Beercoin 2 (w USD)

Jaka będzie wartość Beercoin 2 (BEER2) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Beercoin 2 (BEER2) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Beercoin 2.

Sprawdź teraz prognozę ceny Beercoin 2!

BEER2 na lokalne waluty

Tokenomika Beercoin 2 (BEER2)

Zrozumienie tokenomiki Beercoin 2 (BEER2) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BEER2już teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Beercoin 2 (BEER2)

Jaka jest dziś wartość Beercoin 2 (BEER2)?
Aktualna cena BEER2 w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BEER2 do USD?
Aktualna cena BEER2 w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Beercoin 2?
Kapitalizacja rynkowa dla BEER2 wynosi $ 97.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BEER2 w obiegu?
W obiegu BEER2 znajduje się 395.56B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BEER2?
BEER2 osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BEER2?
BEER2 zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BEER2?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BEER2 wynosi -- USD.
Czy w tym roku BEER2 pójdzie wyżej?
BEER2 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BEER2, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Beercoin 2 (BEER2)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

