Aktualna cena Beavers by CEDEN to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BEAVER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BEAVER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BEAVER

Informacje o cenie BEAVER

Czym jest BEAVER

Oficjalna strona internetowa BEAVER

Tokenomika BEAVER

Prognoza cen BEAVER

Logo Beavers by CEDEN

Cena Beavers by CEDEN (BEAVER)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BEAVER do USD:

$0.00013355
$0.00013355
+5.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Beavers by CEDEN (BEAVER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Beavers by CEDEN (BEAVER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.68%

+5.61%

-8.84%

-8.84%

Aktualna cena Beavers by CEDEN (BEAVER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BEAVER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BEAVER w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BEAVER zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +5.61% w ciągu 24 godzin i o -8.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Beavers by CEDEN (BEAVER)

$ 898.44K
$ 898.44K

--
--

$ 898.44K
$ 898.44K

6.72B
6.72B

6,723,257,311.0
6,723,257,311.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Beavers by CEDEN wynosi $ 898.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BEAVER w obiegu wynosi 6.72B, przy całkowitej podaży 6723257311.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 898.44K.

Historia ceny Beavers by CEDEN (BEAVER) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Beavers by CEDEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Beavers by CEDEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Beavers by CEDEN do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Beavers by CEDEN do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.61%
30 Dni$ 0-28.31%
60 dni$ 0+2.51%
90 dni$ 0--

Co to jest Beavers by CEDEN (BEAVER)

CEDEN is a video game publisher, with portfolio companies across gaming, infrastructure and social media.

CEDEN has been in business for years delivering successful products and generating revenue from a variety of sources including merger and acquisiton of video game studios and video game title publishing. We recently launched our fully dilluted brand coin, $BEAVER, on Abstract and will be publishing MEGAWEAPON on the chain.

We also have AAA quality titles Uncaged: The Jon Jones Brawler, featuring the UFC legend Jon Jones in his debut title, coming soon!

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Beavers by CEDEN (BEAVER)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Beavers by CEDEN (w USD)

Jaka będzie wartość Beavers by CEDEN (BEAVER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Beavers by CEDEN (BEAVER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Beavers by CEDEN.

Sprawdź teraz prognozę ceny Beavers by CEDEN!

BEAVER na lokalne waluty

Tokenomika Beavers by CEDEN (BEAVER)

Zrozumienie tokenomiki Beavers by CEDEN (BEAVER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BEAVERjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Beavers by CEDEN (BEAVER)

Jaka jest dziś wartość Beavers by CEDEN (BEAVER)?
Aktualna cena BEAVER w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BEAVER do USD?
Aktualna cena BEAVER w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Beavers by CEDEN?
Kapitalizacja rynkowa dla BEAVER wynosi $ 898.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BEAVER w obiegu?
W obiegu BEAVER znajduje się 6.72B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BEAVER?
BEAVER osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BEAVER?
BEAVER zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BEAVER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BEAVER wynosi -- USD.
Czy w tym roku BEAVER pójdzie wyżej?
BEAVER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BEAVER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:05:02 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,475.15

$3,429.69

$162.07

$1.0000

$1,477.92

$103,475.15

$3,429.69

$2.3783

$162.07

$1.1401

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03611

$0.00434

$0.000010729

$0.0000000663

$0.2057

$1.4311

$0.01980

