Aktualna cena BaseShake to 0.00142919 USD. Śledź aktualizacje cen BASESHAKE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BASESHAKE łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 BASESHAKE do USD:

$0.00142731
$0.00142731$0.00142731
+28.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BaseShake (BASESHAKE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:31 (UTC+8)

Informacje o cenie BaseShake (BASESHAKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00100617
$ 0.00100617$ 0.00100617
Minimum 24h
$ 0.00191808
$ 0.00191808$ 0.00191808
Maksimum 24h

$ 0.00100617
$ 0.00100617$ 0.00100617

$ 0.00191808
$ 0.00191808$ 0.00191808

$ 0.00373689
$ 0.00373689$ 0.00373689

$ 0
$ 0$ 0

-11.58%

+28.67%

+16.66%

+16.66%

Aktualna cena BaseShake (BASESHAKE) wynosi $0.00142919. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASESHAKE wahał się między $ 0.00100617 a $ 0.00191808, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASESHAKE w historii to $ 0.00373689, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASESHAKE zmieniły się o -11.58% w ciągu ostatniej godziny, o +28.67% w ciągu 24 godzin i o +16.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BaseShake (BASESHAKE)

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

--
----

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BaseShake wynosi $ 1.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASESHAKE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.

Historia ceny BaseShake (BASESHAKE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BaseShake do USD wyniosła $ +0.00031842.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BaseShake do USD wyniosła $ -0.0006539024.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BaseShake do USD wyniosła $ -0.0000507938.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BaseShake do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00031842+28.67%
30 Dni$ -0.0006539024-45.75%
60 dni$ -0.0000507938-3.55%
90 dni$ 0--

Co to jest BaseShake (BASESHAKE)

This is Coinbase CEO Brian Armstrong's first ever token deployed onchain, and a unique culture coin to represent being on Base.

Presenting the new Base App at an event titled "A New Day One" Brian Armstrong and Jesse Pollak took a selfie and gave each other what Brian later coined as the "Base Shake."

Brian Armstrong will use the fees generated from BaseShake volume towards a flywheel to support other creators. BaseShake will amplify the creator and content coins that Brian chooses to support with the BaseShake flywheel.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BaseShake (BASESHAKE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BaseShake (w USD)

Jaka będzie wartość BaseShake (BASESHAKE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BaseShake (BASESHAKE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BaseShake.

Sprawdź teraz prognozę ceny BaseShake!

BASESHAKE na lokalne waluty

Tokenomika BaseShake (BASESHAKE)

Zrozumienie tokenomiki BaseShake (BASESHAKE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BASESHAKEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BaseShake (BASESHAKE)

Jaka jest dziś wartość BaseShake (BASESHAKE)?
Aktualna cena BASESHAKE w USD wynosi 0.00142919USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BASESHAKE do USD?
Aktualna cena BASESHAKE w USD wynosi $ 0.00142919. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BaseShake?
Kapitalizacja rynkowa dla BASESHAKE wynosi $ 1.43M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BASESHAKE w obiegu?
W obiegu BASESHAKE znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BASESHAKE?
BASESHAKE osiąga ATH w wysokości 0.00373689 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BASESHAKE?
BASESHAKE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BASESHAKE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BASESHAKE wynosi -- USD.
Czy w tym roku BASESHAKE pójdzie wyżej?
BASESHAKE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BASESHAKE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:31 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

