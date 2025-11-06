Informacje o cenie BaseShake (BASESHAKE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00100617 $ 0.00100617 $ 0.00100617 Minimum 24h $ 0.00191808 $ 0.00191808 $ 0.00191808 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00100617$ 0.00100617 $ 0.00100617 Maksimum 24h $ 0.00191808$ 0.00191808 $ 0.00191808 Historyczne maksimum $ 0.00373689$ 0.00373689 $ 0.00373689 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -11.58% Zmiana ceny (1D) +28.67% Zmiana ceny (7D) +16.66% Zmiana ceny (7D) +16.66%

Aktualna cena BaseShake (BASESHAKE) wynosi $0.00142919. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASESHAKE wahał się między $ 0.00100617 a $ 0.00191808, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASESHAKE w historii to $ 0.00373689, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASESHAKE zmieniły się o -11.58% w ciągu ostatniej godziny, o +28.67% w ciągu 24 godzin i o +16.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BaseShake (BASESHAKE)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa BaseShake wynosi $ 1.43M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASESHAKE w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.43M.