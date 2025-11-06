Informacje o cenie Basenji (BENJI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00595431 $ 0.00595431 $ 0.00595431 Minimum 24h $ 0.00670212 $ 0.00670212 $ 0.00670212 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00595431$ 0.00595431 $ 0.00595431 Maksimum 24h $ 0.00670212$ 0.00670212 $ 0.00670212 Historyczne maksimum $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 Najniższa cena $ 0.00563659$ 0.00563659 $ 0.00563659 Zmiana ceny (1H) +0.36% Zmiana ceny (1D) +4.98% Zmiana ceny (7D) -30.85% Zmiana ceny (7D) -30.85%

Aktualna cena Basenji (BENJI) wynosi $0.00633055. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BENJI wahał się między $ 0.00595431 a $ 0.00670212, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BENJI w historii to $ 0.104985, a najniższy to $ 0.00563659.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BENJI zmieniły się o +0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +4.98% w ciągu 24 godzin i o -30.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Basenji (BENJI)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.33M$ 6.33M $ 6.33M Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Basenji wynosi $ 6.33M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BENJI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.33M.