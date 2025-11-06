GiełdaDEX+
Aktualna cena Based Moron to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MORON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MORON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MORON

Informacje o cenie MORON

Czym jest MORON

Oficjalna strona internetowa MORON

Tokenomika MORON

Prognoza cen MORON

Cena Based Moron (MORON)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MORON do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Based Moron (MORON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Based Moron (MORON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Based Moron (MORON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MORON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MORON w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MORON zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Based Moron (MORON)

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Based Moron wynosi $ 12.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MORON w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.95K.

Historia ceny Based Moron (MORON) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Based Moron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Based Moron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Based Moron do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Based Moron do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-30.07%
60 dni$ 0+22.76%
90 dni$ 0--

Co to jest Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Zasoby dla Based Moron (MORON)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Based Moron (w USD)

Jaka będzie wartość Based Moron (MORON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Based Moron (MORON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Based Moron.

Sprawdź teraz prognozę ceny Based Moron!

MORON na lokalne waluty

Tokenomika Based Moron (MORON)

Zrozumienie tokenomiki Based Moron (MORON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MORONjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Based Moron (MORON)

Jaka jest dziś wartość Based Moron (MORON)?
Aktualna cena MORON w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MORON do USD?
Aktualna cena MORON w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Based Moron?
Kapitalizacja rynkowa dla MORON wynosi $ 12.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MORON w obiegu?
W obiegu MORON znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MORON?
MORON osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MORON?
MORON zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MORON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MORON wynosi -- USD.
Czy w tym roku MORON pójdzie wyżej?
MORON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MORON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:47:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Based Moron (MORON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

