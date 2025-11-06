GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Based Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BASED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BASED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Based Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BASED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BASED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BASED

Informacje o cenie BASED

Czym jest BASED

Oficjalna strona internetowa BASED

Tokenomika BASED

Prognoza cen BASED

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Based Coin

Cena Based Coin (BASED)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BASED do USD:

--
----
+3.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Based Coin (BASED) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Based Coin (BASED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

+3.21%

-23.34%

-23.34%

Aktualna cena Based Coin (BASED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASED zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +3.21% w ciągu 24 godzin i o -23.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Based Coin (BASED)

$ 907.90K
$ 907.90K$ 907.90K

--
----

$ 987.94K
$ 987.94K$ 987.94K

57.28B
57.28B 57.28B

62,325,651,231.26195
62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195

Obecna kapitalizacja rynkowa Based Coin wynosi $ 907.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASED w obiegu wynosi 57.28B, przy całkowitej podaży 62325651231.26195. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 987.94K.

Historia ceny Based Coin (BASED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Based Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Based Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Based Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Based Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+3.21%
30 Dni$ 0-34.77%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Based Coin (BASED)

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Based Coin (BASED)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Based Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Based Coin (BASED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Based Coin (BASED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Based Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Based Coin!

BASED na lokalne waluty

Tokenomika Based Coin (BASED)

Zrozumienie tokenomiki Based Coin (BASED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BASEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Based Coin (BASED)

Jaka jest dziś wartość Based Coin (BASED)?
Aktualna cena BASED w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BASED do USD?
Aktualna cena BASED w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Based Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla BASED wynosi $ 907.90K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BASED w obiegu?
W obiegu BASED znajduje się 57.28B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BASED?
BASED osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BASED?
BASED zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BASED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BASED wynosi -- USD.
Czy w tym roku BASED pójdzie wyżej?
BASED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BASED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:04:11 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Based Coin (BASED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,446.38
$103,446.38$103,446.38

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,427.55
$3,427.55$3,427.55

+0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.04
$162.04$162.04

+0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,446.38
$103,446.38$103,446.38

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,427.55
$3,427.55$3,427.55

+0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.04
$162.04$162.04

+0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3799
$2.3799$2.3799

+4.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1379
$1.1379$1.1379

+4.85%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03599
$0.03599$0.03599

+43.96%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00434
$0.00434$0.00434

-42.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011552
$0.000011552$0.000011552

+511.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000663
$0.0000000663$0.0000000663

+339.07%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2051
$0.2051$0.2051

+310.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4346
$1.4346$1.4346

+76.84%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01865
$0.01865$0.01865

+49.20%