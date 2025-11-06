Informacje o cenie Based Coin (BASED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.53% Zmiana ceny (1D) +3.21% Zmiana ceny (7D) -23.34% Zmiana ceny (7D) -23.34%

Aktualna cena Based Coin (BASED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASED w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASED zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +3.21% w ciągu 24 godzin i o -23.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Based Coin (BASED)

Kapitalizacja rynkowa $ 907.90K$ 907.90K $ 907.90K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 987.94K$ 987.94K $ 987.94K Podaż w obiegu 57.28B 57.28B 57.28B Całkowita podaż 62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195 62,325,651,231.26195

Obecna kapitalizacja rynkowa Based Coin wynosi $ 907.90K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASED w obiegu wynosi 57.28B, przy całkowitej podaży 62325651231.26195. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 987.94K.