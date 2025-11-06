GiełdaDEX+
Aktualna cena Base Velocimeter to 0.00297904 USD. Śledź aktualizacje cen BVM do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BVM łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BVM

Informacje o cenie BVM

Czym jest BVM

Oficjalna strona internetowa BVM

Tokenomika BVM

Prognoza cen BVM

Cena Base Velocimeter (BVM)

Aktualna cena 1 BVM do USD:

$0.00297904
+1.90%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Base Velocimeter (BVM) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:46:51 (UTC+8)

Informacje o cenie Base Velocimeter (BVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00288322
Minimum 24h
$ 0.0030338
Maksimum 24h

$ 0.00288322
$ 0.0030338
$ 0.787331
$ 0.00138317
-0.25%

+1.93%

-18.43%

-18.43%

Aktualna cena Base Velocimeter (BVM) wynosi $0.00297904. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BVM wahał się między $ 0.00288322 a $ 0.0030338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BVM w historii to $ 0.787331, a najniższy to $ 0.00138317.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BVM zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +1.93% w ciągu 24 godzin i o -18.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Base Velocimeter (BVM)

$ 17.24K
--
$ 45.02K
5.79M
15,113,213.84024462
Obecna kapitalizacja rynkowa Base Velocimeter wynosi $ 17.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BVM w obiegu wynosi 5.79M, przy całkowitej podaży 15113213.84024462. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.02K.

Historia ceny Base Velocimeter (BVM) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Base Velocimeter do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Base Velocimeter do USD wyniosła $ -0.0012204286.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Base Velocimeter do USD wyniosła $ +0.0019913809.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Base Velocimeter do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.93%
30 Dni$ -0.0012204286-40.96%
60 dni$ +0.0019913809+66.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Base Velocimeter (BVM)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Base Velocimeter (w USD)

Jaka będzie wartość Base Velocimeter (BVM) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Base Velocimeter (BVM) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Base Velocimeter.

Sprawdź teraz prognozę ceny Base Velocimeter!

BVM na lokalne waluty

Tokenomika Base Velocimeter (BVM)

Zrozumienie tokenomiki Base Velocimeter (BVM) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BVMjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Base Velocimeter (BVM)

Jaka jest dziś wartość Base Velocimeter (BVM)?
Aktualna cena BVM w USD wynosi 0.00297904USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BVM do USD?
Aktualna cena BVM w USD wynosi $ 0.00297904. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Base Velocimeter?
Kapitalizacja rynkowa dla BVM wynosi $ 17.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BVM w obiegu?
W obiegu BVM znajduje się 5.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BVM?
BVM osiąga ATH w wysokości 0.787331 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BVM?
BVM zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00138317 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BVM?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BVM wynosi -- USD.
Czy w tym roku BVM pójdzie wyżej?
BVM może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BVM, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Base Velocimeter (BVM)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

