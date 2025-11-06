Informacje o cenie Base Velocimeter (BVM) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00288322 $ 0.00288322 $ 0.00288322 Minimum 24h $ 0.0030338 $ 0.0030338 $ 0.0030338 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00288322$ 0.00288322 $ 0.00288322 Maksimum 24h $ 0.0030338$ 0.0030338 $ 0.0030338 Historyczne maksimum $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Najniższa cena $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Zmiana ceny (1H) -0.25% Zmiana ceny (1D) +1.93% Zmiana ceny (7D) -18.43% Zmiana ceny (7D) -18.43%

Aktualna cena Base Velocimeter (BVM) wynosi $0.00297904. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BVM wahał się między $ 0.00288322 a $ 0.0030338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BVM w historii to $ 0.787331, a najniższy to $ 0.00138317.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BVM zmieniły się o -0.25% w ciągu ostatniej godziny, o +1.93% w ciągu 24 godzin i o -18.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Base Velocimeter (BVM)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 45.02K$ 45.02K $ 45.02K Podaż w obiegu 5.79M 5.79M 5.79M Całkowita podaż 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462 15,113,213.84024462

Obecna kapitalizacja rynkowa Base Velocimeter wynosi $ 17.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BVM w obiegu wynosi 5.79M, przy całkowitej podaży 15113213.84024462. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.02K.