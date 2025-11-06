Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) (USD)

Sprawdź prognozy cen Base Velocimeter na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BVM w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Base Velocimeter
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Base Velocimeter
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Base Velocimeter na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Base Velocimeter może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002961.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Base Velocimeter może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003109.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BVM na 2027 rok wyniesie $ 0.003264 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BVM na 2028 rok wyniesie $ 0.003427 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BVM w 2029 roku wyniesie $ 0.003599 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BVM w 2030 roku wyniesie $ 0.003779 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Base Velocimeter może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006156.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Base Velocimeter może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010027.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.002961
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003109
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003264
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003427
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003599
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003779
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003968
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004166
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.004375
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004593
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004823
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005064
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005317
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005583
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005863
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006156
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Base Velocimeter na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.002961
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.002961
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.002964
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.002973
    0.41%
Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na dziś

Przewidywana cena dla BVM w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002961. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Base Velocimeter (BVM) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BVM z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002961. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Base Velocimeter (BVM) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BVM, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002964. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Base Velocimeter (BVM) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BVM wynosi $0.002973. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Base Velocimeter

--
----

--

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

5.79M
5.79M 5.79M

--
----

--

Najnowsza cena BVM to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto BVM ma podaż w obiegu wynoszącą 5.79M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 16.98K.

Historyczna cena Base Velocimeter

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Base Velocimeter, cena Base Velocimeter wynosi 0.002961USD. Podaż w obiegu Base Velocimeter (BVM) wynosi 5.79M BVM, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $16,978.15.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.05%
    $ 0
    $ 0.003033
    $ 0.002930
  • 7 D
    -16.66%
    $ -0.000493
    $ 0.004874
    $ 0.002710
  • 30 Dni
    -38.69%
    $ -0.001145
    $ 0.004874
    $ 0.002710
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Base Velocimeter zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 1.05% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Base Velocimeter osiągnął maksimum na poziomie $0.004874 i minimum na poziomie $0.002710. Zanotowano zmianę ceny o -16.66%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał BVM do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Base Velocimeter o -38.69%, co odpowiada około $-0.001145 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BVM.

Jak działa moduł przewidywania ceny Base Velocimeter (BVM)?

Moduł predykcji ceny Base Velocimeter to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BVM. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Base Velocimeter na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BVM, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Base Velocimeter. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BVM.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BVM, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Base Velocimeter.

Dlaczego prognoaza ceny BVM jest ważna?

Prognozy cen BVM są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w BVM?
Według Twoich prognoz BVM osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny BVM na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Base Velocimeter (BVM), przewidywana cena BVM osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 BVM w 2026 roku?
Cena 1 Base Velocimeter (BVM) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BVM wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena BVM w 2027 roku?
Base Velocimeter (BVM) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BVM do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BVM w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Base Velocimeter (BVM) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa BVM w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Base Velocimeter (BVM) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 BVM w 2030 roku?
Cena 1 Base Velocimeter (BVM) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz BVM wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny BVM na 2040 rok?
Base Velocimeter (BVM) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BVM do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.