Aktualna cena Base Strategy to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BASTR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BASTR łatwo w MEXC już teraz.

Cena Base Strategy (BASTR)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BASTR do USD:

--
----
+9.40%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Base Strategy (BASTR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Base Strategy (BASTR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+9.48%

-9.12%

-9.12%

Aktualna cena Base Strategy (BASTR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BASTR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BASTR w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BASTR zmieniły się o +0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +9.48% w ciągu 24 godzin i o -9.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Base Strategy (BASTR)

$ 277.30K
$ 277.30K$ 277.30K

--
----

$ 277.30K
$ 277.30K$ 277.30K

97.41B
97.41B 97.41B

97,410,211,946.92578
97,410,211,946.92578 97,410,211,946.92578

Obecna kapitalizacja rynkowa Base Strategy wynosi $ 277.30K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BASTR w obiegu wynosi 97.41B, przy całkowitej podaży 97410211946.92578. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 277.30K.

Historia ceny Base Strategy (BASTR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Base Strategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Base Strategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Base Strategy do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Base Strategy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.48%
30 Dni$ 0-60.66%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Base Strategy (BASTR)

The perpetual cross-collection flywheel. An automated protocol built to gain exposure to top Base NFT collections.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Base Strategy (BASTR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Base Strategy (w USD)

Jaka będzie wartość Base Strategy (BASTR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Base Strategy (BASTR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Base Strategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny Base Strategy!

BASTR na lokalne waluty

Tokenomika Base Strategy (BASTR)

Zrozumienie tokenomiki Base Strategy (BASTR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BASTRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Base Strategy (BASTR)

Jaka jest dziś wartość Base Strategy (BASTR)?
Aktualna cena BASTR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BASTR do USD?
Aktualna cena BASTR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Base Strategy?
Kapitalizacja rynkowa dla BASTR wynosi $ 277.30K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BASTR w obiegu?
W obiegu BASTR znajduje się 97.41B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BASTR?
BASTR osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BASTR?
BASTR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BASTR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BASTR wynosi -- USD.
Czy w tym roku BASTR pójdzie wyżej?
BASTR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BASTR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Base Strategy (BASTR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

