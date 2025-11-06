GiełdaDEX+
Aktualna cena Baked to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BAKED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAKED łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Baked to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BAKED do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BAKED łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BAKED

Informacje o cenie BAKED

Czym jest BAKED

Oficjalna strona internetowa BAKED

Tokenomika BAKED

Prognoza cen BAKED

Cena Baked (BAKED)

Aktualna cena 1 BAKED do USD:

$0.000464
+2.20%1D
mexc
USD
Baked (BAKED) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Baked (BAKED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.094376
$ 0
+0.01%

+2.27%

-18.37%

-18.37%

Aktualna cena Baked (BAKED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAKED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAKED w historii to $ 0.094376, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAKED zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.27% w ciągu 24 godzin i o -18.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baked (BAKED)

$ 32.29K
--
$ 138.78K
69.80M
300,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Baked wynosi $ 32.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAKED w obiegu wynosi 69.80M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 138.78K.

Historia ceny Baked (BAKED) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Baked do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Baked do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Baked do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Baked do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.27%
30 Dni$ 0-33.05%
60 dni$ 0-11.84%
90 dni$ 0--

Co to jest Baked (BAKED)

reBaked is building a set of governance, management, and operations tools for DAOs and Web 3.0 ecosystems to better distribute and manage their treasuries- focusing on value creation

Our projects across different niche markets helping networks to align incentives with contributors- safeguarding the long-term success and financial well-being of blockchain ecosystems. Tools are designed to offer collaboration mechanisms, growth mechanisms, and governance infrastructure to help projects achieve shared goals

Our protocols allows Web 3.0 Projects to get enhanced deliverables faster, build stronger community bonds, decentralize faster, and achieve better return of value to the stakeholders.

Our native token $BAKED is backed by ecosystem treasuries accumulated by incubated projects, which are actively managed by the RBKD DAO.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Baked (BAKED)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Baked (w USD)

Jaka będzie wartość Baked (BAKED) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Baked (BAKED) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Baked.

Sprawdź teraz prognozę ceny Baked!

BAKED na lokalne waluty

Tokenomika Baked (BAKED)

Zrozumienie tokenomiki Baked (BAKED) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BAKEDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Baked (BAKED)

Jaka jest dziś wartość Baked (BAKED)?
Aktualna cena BAKED w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BAKED do USD?
Aktualna cena BAKED w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Baked?
Kapitalizacja rynkowa dla BAKED wynosi $ 32.29K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BAKED w obiegu?
W obiegu BAKED znajduje się 69.80M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BAKED?
BAKED osiąga ATH w wysokości 0.094376 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BAKED?
BAKED zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BAKED?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BAKED wynosi -- USD.
Czy w tym roku BAKED pójdzie wyżej?
BAKED może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BAKED, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Baked (BAKED)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

