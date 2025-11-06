Informacje o cenie Baked (BAKED) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.01% Zmiana ceny (1D) +2.27% Zmiana ceny (7D) -18.37% Zmiana ceny (7D) -18.37%

Aktualna cena Baked (BAKED) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BAKED wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BAKED w historii to $ 0.094376, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BAKED zmieniły się o +0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +2.27% w ciągu 24 godzin i o -18.37% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Baked (BAKED)

Kapitalizacja rynkowa $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 138.78K$ 138.78K $ 138.78K Podaż w obiegu 69.80M 69.80M 69.80M Całkowita podaż 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Baked wynosi $ 32.29K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BAKED w obiegu wynosi 69.80M, przy całkowitej podaży 300000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 138.78K.