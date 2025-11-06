Informacje o cenie Awakeborn Token (AWK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +0.43% Zmiana ceny (7D) -3.24% Zmiana ceny (7D) -3.24%

Aktualna cena Awakeborn Token (AWK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AWK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AWK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AWK zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +0.43% w ciągu 24 godzin i o -3.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Awakeborn Token (AWK)

Kapitalizacja rynkowa $ 238.38K$ 238.38K $ 238.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 785.68K$ 785.68K $ 785.68K Podaż w obiegu 30.34B 30.34B 30.34B Całkowita podaż 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Obecna kapitalizacja rynkowa Awakeborn Token wynosi $ 238.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AWK w obiegu wynosi 30.34B, przy całkowitej podaży 99999973237.3. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 785.68K.