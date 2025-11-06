GiełdaDEX+
Aktualna cena Awakeborn Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AWK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AWK łatwo w MEXC już teraz.

Cena Awakeborn Token (AWK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AWK do USD:

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Awakeborn Token (AWK) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Awakeborn Token (AWK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+0.43%

-3.24%

-3.24%

Aktualna cena Awakeborn Token (AWK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AWK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AWK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AWK zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +0.43% w ciągu 24 godzin i o -3.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Awakeborn Token (AWK)

$ 238.38K
$ 238.38K$ 238.38K

--
----

$ 785.68K
$ 785.68K$ 785.68K

30.34B
30.34B 30.34B

99,999,973,237.3
99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Obecna kapitalizacja rynkowa Awakeborn Token wynosi $ 238.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AWK w obiegu wynosi 30.34B, przy całkowitej podaży 99999973237.3. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 785.68K.

Historia ceny Awakeborn Token (AWK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Awakeborn Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Awakeborn Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Awakeborn Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Awakeborn Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.43%
30 Dni$ 0-0.01%
60 dni$ 0+13.67%
90 dni$ 0--

Co to jest Awakeborn Token (AWK)

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Awakeborn Token (AWK)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Awakeborn Token (w USD)

Jaka będzie wartość Awakeborn Token (AWK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Awakeborn Token (AWK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Awakeborn Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Awakeborn Token!

AWK na lokalne waluty

Tokenomika Awakeborn Token (AWK)

Zrozumienie tokenomiki Awakeborn Token (AWK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AWKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Awakeborn Token (AWK)

Jaka jest dziś wartość Awakeborn Token (AWK)?
Aktualna cena AWK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AWK do USD?
Aktualna cena AWK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Awakeborn Token?
Kapitalizacja rynkowa dla AWK wynosi $ 238.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AWK w obiegu?
W obiegu AWK znajduje się 30.34B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AWK?
AWK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AWK?
AWK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AWK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AWK wynosi -- USD.
Czy w tym roku AWK pójdzie wyżej?
AWK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AWK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

