Informacje o cenie Avocado DAO (AVG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00424999 $ 0.00424999 $ 0.00424999 Minimum 24h $ 0.00429523 $ 0.00429523 $ 0.00429523 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00424999$ 0.00424999 $ 0.00424999 Maksimum 24h $ 0.00429523$ 0.00429523 $ 0.00429523 Historyczne maksimum $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Najniższa cena $ 0.00392663$ 0.00392663 $ 0.00392663 Zmiana ceny (1H) +0.51% Zmiana ceny (1D) +0.46% Zmiana ceny (7D) -14.61% Zmiana ceny (7D) -14.61%

Aktualna cena Avocado DAO (AVG) wynosi $0.00430224. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVG wahał się między $ 0.00424999 a $ 0.00429523, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVG w historii to $ 2.69, a najniższy to $ 0.00392663.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVG zmieniły się o +0.51% w ciągu ostatniej godziny, o +0.46% w ciągu 24 godzin i o -14.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Avocado DAO (AVG)

Kapitalizacja rynkowa $ 646.91K$ 646.91K $ 646.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Podaż w obiegu 150.36M 150.36M 150.36M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Avocado DAO wynosi $ 646.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVG w obiegu wynosi 150.36M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.30M.