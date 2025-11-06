Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) (USD)

Sprawdź prognozy cen Avocado DAO na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AVG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Avocado DAO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Avocado DAO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004281. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Avocado DAO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004495. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVG na 2027 rok wyniesie $ 0.004720 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AVG na 2028 rok wyniesie $ 0.004956 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVG w 2029 roku wyniesie $ 0.005204 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AVG w 2030 roku wyniesie $ 0.005464 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Avocado DAO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008901. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Avocado DAO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.014499.

2026 $ 0.004495 5.00%

2027 $ 0.004720 10.25%

2028 $ 0.004956 15.76%

2029 $ 0.005204 21.55%

2030 $ 0.005464 27.63%

2031 $ 0.005737 34.01%

2032 $ 0.006024 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.006325 47.75%

2034 $ 0.006642 55.13%

2035 $ 0.006974 62.89%

2036 $ 0.007323 71.03%

2037 $ 0.007689 79.59%

2038 $ 0.008073 88.56%

2039 $ 0.008477 97.99%

Krótkoterminowa prognoza ceny Avocado DAO na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004282 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004285 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004299 0.41% Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na dziś Przewidywana cena dla AVG w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.004281 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Avocado DAO (AVG) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AVG z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004282 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Avocado DAO (AVG) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AVG, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004285 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Avocado DAO (AVG) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AVG wynosi $0.004299 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Avocado DAO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 643.81K$ 643.81K $ 643.81K Podaż w obiegu 150.36M 150.36M 150.36M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena AVG to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto AVG ma podaż w obiegu wynoszącą 150.36M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 643.81K. Zobacz na żywo cenę AVG

Historyczna cena Avocado DAO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Avocado DAO, cena Avocado DAO wynosi 0.004281USD. Podaż w obiegu Avocado DAO (AVG) wynosi 150.36M AVG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $643,809 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ 0 $ 0.004332 $ 0.004249

7 D -15.02% $ -0.000643 $ 0.006160 $ 0.004026

30 Dni -29.39% $ -0.001258 $ 0.006160 $ 0.004026 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Avocado DAO zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Avocado DAO osiągnął maksimum na poziomie $0.006160 i minimum na poziomie $0.004026 . Zanotowano zmianę ceny o -15.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał AVG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Avocado DAO o -29.39% , co odpowiada około $-0.001258 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AVG.

Jak działa moduł przewidywania ceny Avocado DAO (AVG)? Moduł predykcji ceny Avocado DAO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AVG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Avocado DAO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AVG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Avocado DAO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AVG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AVG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Avocado DAO.

Dlaczego prognoaza ceny AVG jest ważna?

Prognozy cen AVG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

