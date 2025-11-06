Informacje o cenie Avo (AVO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00828168 $ 0.00828168 $ 0.00828168 Minimum 24h $ 0.01142909 $ 0.01142909 $ 0.01142909 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00828168$ 0.00828168 $ 0.00828168 Maksimum 24h $ 0.01142909$ 0.01142909 $ 0.01142909 Historyczne maksimum $ 0.02710749$ 0.02710749 $ 0.02710749 Najniższa cena $ 0.00045629$ 0.00045629 $ 0.00045629 Zmiana ceny (1H) +0.71% Zmiana ceny (1D) +35.75% Zmiana ceny (7D) -17.02% Zmiana ceny (7D) -17.02%

Aktualna cena Avo (AVO) wynosi $0.01135237. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AVO wahał się między $ 0.00828168 a $ 0.01142909, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AVO w historii to $ 0.02710749, a najniższy to $ 0.00045629.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AVO zmieniły się o +0.71% w ciągu ostatniej godziny, o +35.75% w ciągu 24 godzin i o -17.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Avo (AVO)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.34M$ 11.34M $ 11.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.34M$ 11.34M $ 11.34M Podaż w obiegu 999.97M 999.97M 999.97M Całkowita podaż 999,969,206.5249536 999,969,206.5249536 999,969,206.5249536

Obecna kapitalizacja rynkowa Avo wynosi $ 11.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AVO w obiegu wynosi 999.97M, przy całkowitej podaży 999969206.5249536. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.34M.