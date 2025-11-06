Informacje o cenie AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00102885$ 0.00102885 $ 0.00102885 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +1.35% Zmiana ceny (7D) -21.10% Zmiana ceny (7D) -21.10%

Aktualna cena AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AUSBAGWORK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AUSBAGWORK w historii to $ 0.00102885, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AUSBAGWORK zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +1.35% w ciągu 24 godzin i o -21.10% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.60K$ 10.60K $ 10.60K Podaż w obiegu 999.57M 999.57M 999.57M Całkowita podaż 999,567,568.3791 999,567,568.3791 999,567,568.3791

Obecna kapitalizacja rynkowa AUSSIE BAG WORKERS wynosi $ 10.60K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AUSBAGWORK w obiegu wynosi 999.57M, przy całkowitej podaży 999567568.3791. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.60K.