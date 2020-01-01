Poznaj tokenomikę Aster Staked CAKE (ASCAKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASCAKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Aster Staked CAKE (ASCAKE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ASCAKE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Aster Staked CAKE (ASCAKE) / Tokenomika / Tokenomika Aster Staked CAKE (ASCAKE) Odkryj kluczowe informacje o Aster Staked CAKE (ASCAKE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Aster Staked CAKE (ASCAKE) Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Oficjalna strona internetowa: https://www.asterdex.com/en/earn Biała księga: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake Kup ASCAKE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Aster Staked CAKE (ASCAKE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Aster Staked CAKE (ASCAKE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 336.61K $ 336.61K $ 336.61K Całkowita podaż: $ 115.85K $ 115.85K $ 115.85K Podaż w obiegu: $ 115.85K $ 115.85K $ 115.85K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 336.61K $ 336.61K $ 336.61K Historyczne maksimum: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Historyczne minimum: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Aktualna cena: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Dowiedz się więcej o cenie Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika Aster Staked CAKE (ASCAKE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Aster Staked CAKE (ASCAKE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ASCAKE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ASCAKE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszASCAKE tokenomikę, poznaj cenę tokena ASCAKEna żywo! Prognoza ceny ASCAKE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ASCAKE? Nasza strona z prognozami cen ASCAKE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ASCAKE już teraz!