Informacje o cenie ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0010671 $ 0.0010671 $ 0.0010671 Minimum 24h $ 0.00123966 $ 0.00123966 $ 0.00123966 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0010671$ 0.0010671 $ 0.0010671 Maksimum 24h $ 0.00123966$ 0.00123966 $ 0.00123966 Historyczne maksimum $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.50% Zmiana ceny (1D) +13.00% Zmiana ceny (7D) -15.21% Zmiana ceny (7D) -15.21%

Aktualna cena ASSDAQ (ASSDAQ) wynosi $0.00121173. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASSDAQ wahał się między $ 0.0010671 a $ 0.00123966, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASSDAQ w historii to $ 0.01013732, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASSDAQ zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +13.00% w ciągu 24 godzin i o -15.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ASSDAQ (ASSDAQ)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,936,029.226092 999,936,029.226092 999,936,029.226092

Obecna kapitalizacja rynkowa ASSDAQ wynosi $ 1.21M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASSDAQ w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999936029.226092. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.