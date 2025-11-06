GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ASSDAQ to 0.00121173 USD. Śledź aktualizacje cen ASSDAQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASSDAQ łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ASSDAQ to 0.00121173 USD. Śledź aktualizacje cen ASSDAQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASSDAQ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASSDAQ

Informacje o cenie ASSDAQ

Czym jest ASSDAQ

Oficjalna strona internetowa ASSDAQ

Tokenomika ASSDAQ

Prognoza cen ASSDAQ

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ASSDAQ

Cena ASSDAQ (ASSDAQ)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ASSDAQ do USD:

$0.00121173
$0.00121173$0.00121173
+13.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ASSDAQ (ASSDAQ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:22 (UTC+8)

Informacje o cenie ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0010671
$ 0.0010671$ 0.0010671
Minimum 24h
$ 0.00123966
$ 0.00123966$ 0.00123966
Maksimum 24h

$ 0.0010671
$ 0.0010671$ 0.0010671

$ 0.00123966
$ 0.00123966$ 0.00123966

$ 0.01013732
$ 0.01013732$ 0.01013732

$ 0
$ 0$ 0

-0.50%

+13.00%

-15.21%

-15.21%

Aktualna cena ASSDAQ (ASSDAQ) wynosi $0.00121173. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASSDAQ wahał się między $ 0.0010671 a $ 0.00123966, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASSDAQ w historii to $ 0.01013732, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASSDAQ zmieniły się o -0.50% w ciągu ostatniej godziny, o +13.00% w ciągu 24 godzin i o -15.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ASSDAQ (ASSDAQ)

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

999.94M
999.94M 999.94M

999,936,029.226092
999,936,029.226092 999,936,029.226092

Obecna kapitalizacja rynkowa ASSDAQ wynosi $ 1.21M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASSDAQ w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999936029.226092. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.

Historia ceny ASSDAQ (ASSDAQ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ASSDAQ do USD wyniosła $ +0.00013942.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ASSDAQ do USD wyniosła $ -0.0003528900.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ASSDAQ do USD wyniosła $ -0.0008677005.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ASSDAQ do USD wyniosła $ -0.005133373448237106.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00013942+13.00%
30 Dni$ -0.0003528900-29.12%
60 dni$ -0.0008677005-71.60%
90 dni$ -0.005133373448237106-80.90%

Co to jest ASSDAQ (ASSDAQ)

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ASSDAQ (ASSDAQ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ASSDAQ (w USD)

Jaka będzie wartość ASSDAQ (ASSDAQ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ASSDAQ (ASSDAQ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ASSDAQ.

Sprawdź teraz prognozę ceny ASSDAQ!

ASSDAQ na lokalne waluty

Tokenomika ASSDAQ (ASSDAQ)

Zrozumienie tokenomiki ASSDAQ (ASSDAQ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASSDAQjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ASSDAQ (ASSDAQ)

Jaka jest dziś wartość ASSDAQ (ASSDAQ)?
Aktualna cena ASSDAQ w USD wynosi 0.00121173USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASSDAQ do USD?
Aktualna cena ASSDAQ w USD wynosi $ 0.00121173. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ASSDAQ?
Kapitalizacja rynkowa dla ASSDAQ wynosi $ 1.21M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASSDAQ w obiegu?
W obiegu ASSDAQ znajduje się 999.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASSDAQ?
ASSDAQ osiąga ATH w wysokości 0.01013732 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASSDAQ?
ASSDAQ zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASSDAQ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASSDAQ wynosi -- USD.
Czy w tym roku ASSDAQ pójdzie wyżej?
ASSDAQ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASSDAQ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:01:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ASSDAQ (ASSDAQ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,384.78
$103,384.78$103,384.78

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.04
$3,422.04$3,422.04

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.72
$161.72$161.72

+0.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,384.78
$103,384.78$103,384.78

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,422.04
$3,422.04$3,422.04

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.72
$161.72$161.72

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3864
$2.3864$2.3864

+4.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1236
$1.1236$1.1236

+3.53%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03620
$0.03620$0.03620

+44.80%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011656
$0.000011656$0.000011656

+517.37%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2007
$0.2007$0.2007

+301.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4263
$1.4263$1.4263

+75.82%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01824
$0.01824$0.01824

+45.92%