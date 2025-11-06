GiełdaDEX+
Aktualna cena Anthropic PreStocks to 168.88 USD. Śledź aktualizacje cen ANTHROPIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANTHROPIC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Anthropic PreStocks to 168.88 USD. Śledź aktualizacje cen ANTHROPIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ANTHROPIC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ANTHROPIC

Informacje o cenie ANTHROPIC

Czym jest ANTHROPIC

Oficjalna strona internetowa ANTHROPIC

Tokenomika ANTHROPIC

Prognoza cen ANTHROPIC

Cena Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 ANTHROPIC do USD:

$168.88
$168.88$168.88
+2.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:40:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 162.85
$ 162.85$ 162.85
Minimum 24h
$ 172.17
$ 172.17$ 172.17
Maksimum 24h

$ 162.85
$ 162.85$ 162.85

$ 172.17
$ 172.17$ 172.17

$ 191.64
$ 191.64$ 191.64

$ 124.62
$ 124.62$ 124.62

-0.44%

+2.55%

+5.96%

+5.96%

Aktualna cena Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) wynosi $168.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANTHROPIC wahał się między $ 162.85 a $ 172.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANTHROPIC w historii to $ 191.64, a najniższy to $ 124.62.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANTHROPIC zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +2.55% w ciągu 24 godzin i o +5.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

$ 840.95K
$ 840.95K$ 840.95K

--
----

$ 840.95K
$ 840.95K$ 840.95K

4.98K
4.98K 4.98K

4,979.994379666
4,979.994379666 4,979.994379666

Obecna kapitalizacja rynkowa Anthropic PreStocks wynosi $ 840.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANTHROPIC w obiegu wynosi 4.98K, przy całkowitej podaży 4979.994379666. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 840.95K.

Historia ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Anthropic PreStocks do USD wyniosła $ +4.2.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Anthropic PreStocks do USD wyniosła $ -10.8754160240.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Anthropic PreStocks do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Anthropic PreStocks do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +4.2+2.55%
30 Dni$ -10.8754160240-6.43%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (w USD)

Jaka będzie wartość Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Anthropic PreStocks.

Sprawdź teraz prognozę ceny Anthropic PreStocks!

ANTHROPIC na lokalne waluty

Tokenomika Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Zrozumienie tokenomiki Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ANTHROPICjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Jaka jest dziś wartość Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)?
Aktualna cena ANTHROPIC w USD wynosi 168.88USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ANTHROPIC do USD?
Aktualna cena ANTHROPIC w USD wynosi $ 168.88. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Anthropic PreStocks?
Kapitalizacja rynkowa dla ANTHROPIC wynosi $ 840.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ANTHROPIC w obiegu?
W obiegu ANTHROPIC znajduje się 4.98K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ANTHROPIC?
ANTHROPIC osiąga ATH w wysokości 191.64 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ANTHROPIC?
ANTHROPIC zaliczył cenę ATL w wysokości 124.62 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ANTHROPIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ANTHROPIC wynosi -- USD.
Czy w tym roku ANTHROPIC pójdzie wyżej?
ANTHROPIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ANTHROPIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:40:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

