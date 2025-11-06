Informacje o cenie Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 162.85 $ 162.85 $ 162.85 Minimum 24h $ 172.17 $ 172.17 $ 172.17 Maksimum 24h Minimum 24h $ 162.85$ 162.85 $ 162.85 Maksimum 24h $ 172.17$ 172.17 $ 172.17 Historyczne maksimum $ 191.64$ 191.64 $ 191.64 Najniższa cena $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 Zmiana ceny (1H) -0.44% Zmiana ceny (1D) +2.55% Zmiana ceny (7D) +5.96% Zmiana ceny (7D) +5.96%

Aktualna cena Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) wynosi $168.88. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ANTHROPIC wahał się między $ 162.85 a $ 172.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ANTHROPIC w historii to $ 191.64, a najniższy to $ 124.62.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ANTHROPIC zmieniły się o -0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +2.55% w ciągu 24 godzin i o +5.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 840.95K$ 840.95K $ 840.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 840.95K$ 840.95K $ 840.95K Podaż w obiegu 4.98K 4.98K 4.98K Całkowita podaż 4,979.994379666 4,979.994379666 4,979.994379666

Obecna kapitalizacja rynkowa Anthropic PreStocks wynosi $ 840.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ANTHROPIC w obiegu wynosi 4.98K, przy całkowitej podaży 4979.994379666. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 840.95K.